Osteoporosi | anche l’ambiente è associato ad un aumento di fratture

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Oltre un milione e mezzo difemorali danegli over 65enni dal 2000 ad oggi, con una crescita costante fino a raggiungere quasi 100.000 ricoveri/anno per questo tipo di problematica dell’anziano (+20% nelle donne e +30% nei maschi). Due fratturati su tre hanno più di 80 anni e quattro volte su 10 si tratta di una donna oltre gli 85 anni di età, come emerge dalle proiezioni basate sulla recente pubblicazione su “Archives ofs”, condotta dall’epidemiologo Prisco Piscitelli e coordinata dal professor Umberto Tarantino dell’Università di Roma Torvergata (Piscitelli, Neglia, Feola, Rao, Gimigliano, Iolascon, Tarantino https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29523987). Una fotografia allarmante se si pensa agli esiti: 400.000 decessi post-frattura e 200.000 casi di invalidità permanente. Tra il 2000 e il 2019 si stimano in 18 miliardi di euro i costi sanitari per ...

