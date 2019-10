Matteo Salvini sulla crisi di governo con i 5 Stelle | Il mio errore? Avrei dovuto

“Beccata così!”. Francesca Verdini - la svolta super sexy della fidanzata di Matteo Salvini : Dopo la storia d’amore con la conduttrice de ‘’La prova del cuoco’’ Elisa Isoardi, Matteo Salvini, ex premier e leader della Lega ha trovato stabilità in amore con Francesca Verdini, la figlia del collega Denis. Mesi fa i due sono comparsi insieme alla prima di “Dumbo”, il nuovo film di Tim Burton remake del classico della Disney, al The Space cinema moderno di Roma. Lei con un look total black e capelli sciolti, lui in camicia e completo, sono ...

Matteo Salvini contro la tassa sulla plastica : "È un governo di cretini" : Sguardo serio e parole pesantissime contro il governo M5s-Pd. Nel mirino di Matteo Salvini ci finisce la manovra, che porta in dote 12 miliardi di nuove tasse. Tra queste, anche la cosiddetta tassa-Greta Thunberg, ovvero la gabella sulla plastica. Interpellato sul provvedimento, intercettato a Terni

Maria Teresa Meli sta con Matteo Renzi : attacco alla manovra e a Matteo Salvini : Ne ha per tutti, Maria Teresa Meli. La firma del Corriere della Sera, da sempre vicinissima a Matteo Renzi, parla della manovra ad Agorà, il programma di approfondimento politico del mattino in onda su Rai 3. E la Meli boccia senza appello la legge di Bilancio, cogliendo però l'occasione anche per p

Sondaggio Masia per Agorà - in calo Matteo Renzi e Matteo Salvini. Crolla pure la fiducia nel governo : Perdono la fiducia degli elettori entrambi i Matteo. Sia Salvini che Renzi infatti registrano in quest'ultima settimana, durante la quale si è svolto anche il loro confronto a Porta a porta, un calo di gradimento. E' quanto emerge dal Sondaggio Emg illustrato da Fabrizio Masia in diretta da Serena B

Matteo Salvini replica agli auguri di pronta guarigione di Renzi : "Non mi pagano per litigare" : Non molla di un millimetro, Matteo Salvini. Dopo il malore che lo ha colpito a Trieste, con conseguente ricovero e dimissioni, è tornato in piazza in Umbria, per la campagna elettorale in vista del voto alla regionali. E da Corciano, provincia di Perugia, ha risposto agli auguri di pronta guarigione

Matteo Renzi - Lucio Presto lo ha "allenato" in vista del duello a Porta a Porta con Matteo Salvini : Si torna ancora al duello televisivo tra Matteo Renzi e Matteo Salvini, andato in scena nello studio di Porta a Porta martedì 15 ottobre, arbitro sul ring Bruno Vespa, padrone di casa a Rai 1. Si torna per svelare un dettaglio sul fu rottamatore, di cui dà conto Repubblica. Si parla della persona ch

Selvaggia Lucarelli a Matteo Salvini : «Era meglio se ti aiutavi a casa tua» : Selvaggia Lucarelli attacca Matteo Salvini dopo il confronto Rai a Porta a Porta con Matteo Renzi. "Salvini, non è stata una buona idea andare da Vespa. Era meglio se ti aiutavi a casa...

Chef Rubio - sfregio a Matteo Salvini dopo il malore : "Dato che fai le foto pure quando doni il sangue..." : Ogni giorno un nuovo capitolo del delirio continuativo di Chef Rubio. L'ultimo è, come sempre, grottesco e altrettanto scandaloso. L'uomo che aveva attaccato i due poliziotti uccisi in questura a Trieste (giusto per citare uno dei suoi ultimi sfondoni), oggi se la prende col suo bersaglio preferito,

Matteo Salvini - malore a Trieste : «Solo una colica - ora sto bene». E Renzi twitta : «Rimettiti e torniamo a litigare» : Piccolo imprevisto per Matteo Salvini, leader della Lega ed ex ministro dell'Interno, che stamattina ha avuto un lieve malore: per la precisione una colica, una fase iniziale di calcolosi...

Chef Rubio a Matteo Salvini : “Ogni volta che fa una figuraccia arriva qualcosa : proiettili in busta - coliche… Faccia vedere il referto” : Il segretario della Lega Matteo Salvini ha avuto un malore mentre si stava dirigendo a Trieste per assistere ai funerali solenni di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due agenti uccisi nella sparatoria in questura del 4 ottobre. Non si è trattato di qualcosa di grave (una colica), tanto che il leader della Lega è stato dimesso poco dopo dalla struttura sanitaria e ha confermato tutti i suoi impegni in Umbria in vista delle elezioni regionali ...

Matteo Salvini e Renzi - dietro le quinte di Porta a Porta e in Senato il patto : nel mirino Giuseppe Conte : Lontani dalle telecamere i due Mattei (Salvini e Renzi), che si sono confrontati a Porta a Porta, almeno su un punto sono in sintonia. Di fatto - rivela La Stampa - i leader indiscussi quando si incontrano al Senato si trattengono con piacere e spesso si mandano messaggini telefonici. Atteggiamenti

Matteo Salvini - insulti e ironia dopo malore/ "Meglio a lui che ad un immigrato!" : Matteo Salvini colto da malore: sui social insulti, moti di esultanza e tanta ironia dopo la notizia del suo trasporto in ospedale.

Matteo Salvini in ospedale per un malore : «Sospetta colica renale». Poi le dimissioni : Matteo Salvini è stato portato questa mattina in ospedale per una «Sospetta colica renale». ll leader del Carroccio è stato portato...

Matteo Salvini in ospedale per un malore : «Sospetta colica renale». Poi le dimissioni : Matteo Salvini è stato portato questa mattina in ospedale per una «Sospetta colica renale». ll leader del Carroccio è stato portato...