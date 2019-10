Massimo Pericolo ospite di Daria Bignardi | ' Gli psicofarmaci mi hanno fatto bene'

Massimo Pericolo racconta il passato da pusher : 'Io avevo proprio bisogno di soldi' : Massimo Pericolo è con ogni probabilità l'uomo simbolo del 2019 del rap italiano, annata eccellente – come tutte ormai, dal 2016 in poi – per il genere musicale di riferimento delle nuove generazioni, almeno in termini di vendite, streaming e riscontro agli eventi live. Il rapper di Brebbia è infatti riuscito in pochi mesi a mettere in atto una vera e propria scalata ai piani alti del rap game, che ha ben pochi precedenti per rapidità in Italia. ...