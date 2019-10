L’informatica entra nei test di valutazione internazionale Pisa Ed è un buon segno

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 ottobre 2019) L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse) è l’istituzioneche gestisce i(Program for International Student Assessment – Programma per ladegli Studenti) che ambiscono a fornire una misura del livello di apprendimento degli studenti (a 15 anni di età) confrontabile nei diversi paesi del mondo. Non affronto qui la questione tuttora aperta dell’affidabilità metodologica e concettuale di talio della loro valenza politica. Indico al lettore interessato a tali questioni un punto di partenza da cui continuare per formarsi un’opinione. Discuto invece la revisione apportata aldi Matematica che, insieme a quello di lingua madre e di scienze, costituisce la batteria somministrata ogni tre anni nelle scuole di circa 80 paesi in tutto il mondo. Ognuno deiviene rivisto a fondo, una volta ogni nove anni, ...

