Forest City | 4 isole artificiali green e smart in Malesia per una città “destinata a

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Ladi Johor, in, ha intrapreso il progetto di una nuovae intelligente, noto come. Il progetto prevede lo sviluppo di 4nello stretto di Johor e combina alloggi di lusso, infrastrutture e alloggi residenziali. L’obiettivo è quello di costruire una” e “”, ossia ecologica ed intelligente, che fornisca agli esseri umani un ambiente di vita ecologico ma allo stesso tempo altamente tecnologico. Dall’inizio del progetto alla fine del 2013,ha portato enormi effetti positivi allo sviluppo economico e sociale di Johor. Un piano urbanistico multistrato tridimensionaleè il primo e il più grande sviluppomultifunzionale del Sudest Asiatico in termini di numero di unità che saranno costruite, con una vegetazione verticale e un design urbano intelligente (vedi foto delle gallery scorrevole in ...

FsrancecoL : Nasce in #Messico la prima smart city green al mondo. Si vivrà immersi nel verde viaggiando in auto a guida autonom… - IB_Energia : La città foresta a Cancun -