Boxe | tre morti sul ring nel 2019 | da Dadashev a Day | bisogna aumentare la sicurezza

Boxe - il pugile Patrick Day è morto : era in coma da tre giorni dopo un ko sul ring : Il 27enne era stato operato al cervello dopo essere stato messo k.o. alla decima ripresa da Conwell sabato alla Wintrust Arena di Chicago. Purtroppo non si è mai ripreso. A rendere nota la notizia del decesso, nella notte, è stato il suo promoter, Lou DiBella: "Grazie per le vostre preghiere".Continua a leggere

Boxe - Matteo Signani infinito! Campione d’Europa a 40 anni - sconfitto Khatchikian a Trento : Pazzesca impresa di Matteo Signani che si è laureato Campione d’Europa dei pesi mesi a 40 anni! Il ribattezzato Giaguaro ha conquistato l’ambita cintura continentale della categoria fino a 73 kg (era vacante) riuscendo a sconfiggere Gevorg Khatchikian (armeno naturalizzato olandese) in uno dei match di cartello della Trento Boxing Night. Il pugile emiliano si è imposto con verdetto non unanime (115-113; 114-115; 116-112) al termine ...

Boxe : domani la Trento Boxing Night - Fabio Turchi sfida Tommy McCarthy per il titolo Internazionale WBC dei pesi massimi leggeri : Si svolgerà domani alla BLM Group Arena, casa abituale dell’Aquila Basket Trento e del Trentino Volley, la Trento Boxing Night, frutto di una ormai ben avviata collaborazione tra OPI Since 82, Matchroom Boxing Italy e DAZN. Piatto forte della serata sarà l’incontro in cui Fabio Turchi difenderà il titolo Internazionale WBC dei pesi massimi leggeri contro il nordirlandese Tommy McCarthy. “Stone Crusher” avrebbe dovuto ...

Boxe – Angelo Valente oltre lo sport : l’impengo nel sociale dell’ex campione del mondo di kickboxing : Angelo Valente, dallo sport all’impegno nel sociale: le parole dell’ex campione del mondo di kickboxing “To give back = restituire” è uno dei concetti fondamentali dello sport professionistico americano. Quando un atleta diventa un campione sente la necessità di fare qualcosa per la città in cui è cresciuto, ha avuto l’opportunità di mettersi alla prova e dimostrare il proprio valore, ha trovato persone che hanno creduto in lui e gli ...

Boxe : Turchi vs McCarthy a Trento - venerdì 11 ottobre su DAZN : Torna in settimana l'appuntamento con la grande Boxe proposta da Matchroom Boxing Italy e OPI Since 82. venerdì 11 ottobre a Trento, all'interno del Festival dello Sport (organizzato da Gazzetta dello Sport), si terrà l'attesa riunione pugilistica imperniata sul match tra Fabio Turchi e Tommy McCarthy. Oltre al main event, da segnalare anche il match valevole per l'europeo dei medi tra Matteo Signani e Gevorg Khatchikian. Turchi, un talento in ...

Boxe - tre cinture in palio a Firenze : Fiordigiglio - Boschiero e Morello per la gloria nella serata della Tuscany Hall : Orlando Fiordigiglio si sta preparando per difendere il titolo internazionale IBF dei pesi superwelter, il campano di nascita salirà sul ring della Tuscany Hall di Firenze nella giornata di domani (giovedì 19 settembre) per affrontare il britannico Sam Eggington in un incontro di assoluto spessore tecnico che infiammerà la serata toscana organizzata da Opi Since 82 e da Matchroom Boxing Italy con diretta streaming su DAZN. Il 35enne, che vanta ...

Boxe : a Firenze Fiordigiglio vs Eggington - giovedì 19 settembre in streaming su DAZN : Ritorna l'appuntamento con la grande Boxe targata Matchroom Boxing Italy e Opi Since 82 che, grazie alla collaborazione del colosso dello streaming DAZN, continuano ad organizzare riunioni di livello per per rilanciare il pugilato italiano a livello internazionale. Il prossimo appuntamento è fissato infatti alla Tuscany Hall di Firenze per giovedì 19 settembre, quando Orlando Fiordigiglio difenderà il suo titolo Internazionale IBF dei ...

Boxe : Munguia vs Allotey a Carson - domenica 15 settembre in streaming su DAZN : Torna la grande Boxe sulla piattaforma streaming di DAZN, che in questo fine settimana ci offre la possibilità di assistere al match tra Jaime Munguia e Patrick Allotey. La sfida, in programma a Carson (California) sabato 14 settembre (le prime ore di domenica 15 in Italia), è valida per il titolo mondiale WBO dei pesi superwelter detenuto da Munguia. Munguia alla sua quinta difesa, in caso di vittoria possibile salita nei medi Il messicano ...

Boxe - Irma Testa : “Il pugilato per me è passione. Aiuto altre ragazze di Napoli a diventare professioniste” : Irma Testa ha vinto una settimana fa a Madrid la medaglia d’oro agli Europei nei 60kg. La campana ha rilasciato un’intervista a Tuttosport dove parla del suo grande amore per la Boxe: “Non è vero come ha scritto qualcuno in passato che io vinco perchè sfogo la rabbia presente dentro di me. Sono leggente, perchè per me la Boxe è esclusivamente passione e non una terapia da lettino di analisi per buttare fuori amarezze, ...