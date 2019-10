Alienazione parentale | alla Camera si è parlato di donne private dei figli e vittimizzate

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 ottobre 2019) “La sfiducia dellenella Giustizia, quando vogliono mettere fine a situazioni di maltrattamento, riguarda molto spesso la decisione di molti tribunali, nelle cause di separazione, di valutare il rifiuto del bambino come responsabilità genitoriale della madre anche in assenza di evidenti condotte nocive. Nei tribunali si ricalca da tempo il solco tracciato nel ddl Pillon contro cui ci siamo battute”, così la senatrice Valeria Valente, presidente della Commissione di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere, ha commentato, durante la conferenza stampadei Deputati, quei percorsi giudiziari che ri-vittimizzano lea causa della. “Le consulenze tecniche – ha continuato – devono essere scelte con criteri tecnici oggettivi, devono essere fatte domande chiare che indaghino la violenza ...

ValeriaValente_ : Se un bambino venisse tolto ad una mamma accusata di alienazione parentale (una sindrome che per la comunità scient… - AlleyOop24 : RT @ManuelaPerrone: Alla #Camera conferenza stampa sul ricorso nei tribunali alla falsa teoria dell'alienazione parentale, prendendo spunto… - Enki2270 : RT @chiossimanuela2: Sindrome di alienazione parentale. Un modo come un altro per togliere i bambini alla madre. La scienza non regge quest… -