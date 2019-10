Whirlpool non lava i panni sporchi Prs | lo spettro del cavaliere nero

Whirlpool - De Luca non si arrende : ?«Pronti 20 milioni per restare a Napoli» : «Ieri ho inviato una lettera per chiedere un estremo confronto con Invitalia, per verificare se ci sono le condizioni per rilanciare. Non so cosa si possa fare oggi, date le decisioni di...

Whirlpool - tutta la rabbia di Napoli : «Da qui non uscirà un ago - occupiamo la fabbrica» : «Cessazione dell'attività produttiva, con decorrenza 1 novembre 2019» scrivono i capi della Whirlpool in un comunicato freddo che non lascia speranze, a oggi, sul destino...

Whirlpool fa muro e non cambia idea : la cessione resta : Nulla di fatto dopo l'incontro tra i vertici della multinazionale, il premier Conte e il ministro Patuanelli: ''Non c'è...

Whirlpool : Palombella - ‘non ci arrendiamo - avanti lotta contro chiusura Napoli’ : Roma, 15 ott. (AdnKronos) – “Questo atteggiamento ostinato, aggressivo e irrispettoso di Whirlpool nei confronti dei lavoratori di Napoli e del governo italiano è intollerabile e siamo pronti a ogni mobilitazione per scongiurare la chiusura mascherata da cessione dello stabilimento napoletano”. Così Rocco Palombella, segretario generale Uilm, dopo aver appreso dell’esito negativo dell’incontro di stamattina ...

Whirlpool - Patuanelli : “Da azienda no aperture e scelte unilaterali. Se non cambia atteggiamento - governo farà lo stesso” : Rottura e nessun accordo nel vertice a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli e i vertici aziendali di Whirlpool. L’azienda non intende fare alcuna marcia indietro rispetto all’intenzione di cedere la sede di Napoli, mentre l’esecutivo ritiene “fondamentale che ci sia un impegno diretto di Whirpool”. A rivendicare l’esito negativo ...

M5S - folla e selfie per Di Maio. Fico : storia stupenda. Protestano i lavoratori Whirlpool : «Non vogliono farci entrare» : Bagno di folla e tanti selfie per Luigi Di Maio al suo arrivo alla Mostra d'Oltremare di Napoli dove è in corso «Italia 5 Stelle». Di Maio non ha rilasciato dichiarazioni ai...

Conte : "Whirlpool pronta a sospendere cessione fino al 31 ottobre". Sindacati : "Non serve a nulla" : A Palazzo Chigi oggi il Premier Giuseppe Conte ha incontrato i Sindacati per parlare della vertenza Whirlpool. Al tavolo si sono seduti il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli e i segretari Fracesca Re David di Fiom, Marco Bentivogli di Fim, Rocco Palombella di Uilm e Antonio Spera di Uglm. La richiesta dei Sindacati per conto dei lavoratori è ovviamente il ritiro della procedura di cessione dello stabilimento di Napoli, dove ...

Whirlpool - Francesca Re David (Fiom) : “Incontro con Conte insoddisfacente. Sospensione proposta da azienda non serve” : “Un incontro insoddisfacente” Commenta così l’incontro con il premier Conte, Francesca Re David, segretario Fiom Cgil, su Whirlpool tenutosi a Palazzo Chigi. “Il presidente del Consiglio ha detto che l’azienda gli ha scritto una lettera in cui dice che ha una disponibilità a sospendere fino al 31 ottobre la procedura. Per noi una Sospensione a orologeria non è certo quello che serve per riaprire un tavolo che ...

Whirlpool : Furlan - ‘sostegno a mobilitazione - Napoli non può perdere produzione’ : Roma, 4 ott. (AdnKronos) – “Pieno sostegno della Cisl alla mobilitazione di oggi dei lavoratori della Whirlpool. Il Governo ai massimi livelli deve intervenire per riaprire la trattativa e far rispettare gli impegni all’azienda. Napoli non può perdere quella produzione industriale ed i posti di lavoro”. Lo scrive su twitter la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan.L'articolo Whirlpool: Furlan, ...

Patuanelli interrompe il tavolo su Whirlpool al Mise : "Non è stato un incontro costruttivo" : Non c’è accordo tra la proprietà e il Mise su Whirlpool. Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha bruscamente interrotto il tavolo con l’ad della società Luigi La Morgia. Lo si apprende da fonti Mise secondo le quali il ministro ha chiesto all’azienda di ritirare la procedura di cessione, chiedendo scusa ai lavoratori e alle istituzioni della Repubblica, precondizione per iniziare ...

Whirlpool - Patuanelli interrompe incontro con l’ad sulla cessione dello stabilimento di Napoli : “La riunione non è stata costruttiva” : La convocazione era arrivata d’urgenza dopo l’avvio della cessione comunicata in tutta fretta ai sindacati. Ma anche il primo faccia a faccia tra il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, e l’ad di Whirlpool, Luigi La Morgia, per scongiurare il passaggio dello stabilimento di Napoli alla ‘misteriosa’ Prs-Passive Refrigeration Solutions SA di Lugano si è concluso con un nulla di fatto. Anzi, il clima ...

Whirlpool Napoli - il presidente della Prs : “Acquisto? Dobbiamo riflettere. Produzione non prima del 2021. Non riassumeremo tutti” : La Prs-Passive Refrigeration Solutions SA esiste, produce in Cina, ma non sa ancora se comprerà davvero lo stabilimento Whirlpool di Napoli e, in ogni caso, per l’avvio della nuova fabbrica serviranno almeno due anni e non verranno riassunti tutti i 420 lavoratori impiegati nel sito. La misteriosa società svizzera che ha avviato l’acquisizione del ramo d’azienda della multinazionale di elettrodomestici viene allo scoperto con ...

Whirlpool - gli operai bloccano l'autostrada A3 : "Non molliamo" : Dopo che l'azienda ha annunciato la vendita dello stabilimento di Napoli, i lavoratori hanno manifestato bloccando per...