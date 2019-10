Svelate nuove forme Gigamax in Pokémon Spada e Scudo

Romance of the Three Kingdoms XIV : Svelate nuove politiche e schemi di battaglia : Questa settimana, al Tokyo Game Show 2019 (TGS 2019),KOEI TECMO e lo sviluppatore Kou Shibusawa hanno svelato nuove informazioni sulle battaglie e sulle political tactic dell’attesissimo gioco strategico, Romance of the Three Kingdoms 14 (RTK14). Gli sviluppatori hanno mostrato diverse strategie che i fan più sfegatati potranno adoperare per conquistare la mappa dell’antica Cina. Il nuovo capitolo della classica serie ...