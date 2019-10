Polonia | cento balle di rifiuti di plastica abbandonate in area industriale | una parte

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Dopo la denuncia dello scorso settembre di un sito illegale di stoccaggio didiin Turchia, una nuova indagine dell’Unità investigativa di Greenpeace Italia ha accertato l’abbandono di un centinaio di, almeno inprovenienti dalla raccolta differenziata diurbani italiani, in un’di Gliwice, in. Nellediplastici si vedono, infatti, etichette di noti prodotti italiani e, almeno in una, quella dell’impianto della ditta Di Gennaro S.p.A., piattaforma di selezione della raccolta differenziata e degli imballaggi in, operante anche nella filiera di Corepla, il Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in. Secondo l’Ispettorato generale per la protezione ambientale polacco (Gios), tramite un intermediario (AGF Umbria), a giugno 2018 l’azienda ha inviato in ...

