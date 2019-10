Noli delle petroliere decuplicati in un mese | off limits un quinto della flotta

Paolo BoNolis : "Freddie Mercury mi fece delle avances. Gli risposi : 'Non è roba pe' me'" : Freddie Mercury tentò un approccio con lui, quando i due si conobbero nel 1985. A raccontarlo è Paolo Bonolis nella sua autobiografia, “Perché parlavo da solo”: il libro svela particolari inediti della sua vita, trascorsa per la maggior parte davanti alle telecamere e vicino a grandi personaggi, del calibro di Pippo Baudo e Mike Bongiorno.“Incontrai Freddie Mercury a 25 anni a una cena a Londra. Iniziammo a ...

Cavitazione idrodinamica : dallo scarto delle arance si ottengono oli essenziali - polifeNoli - pectina e biometano : Una soluzione a base di acqua e di pastazzo, lo scarto delle industrie di produzione di succo di arancia, costituito da bucce e residui di polpa, ottenuta attraverso un processo innovativo di Cavitazione idrodinamica controllata, ha dimostrato la possibilità di valorizzare questo scarto agro-industriale, prodotto in milioni di tonnellate all’anno, ottenendo oli essenziali, polifenoli antiossidanti e pectina, mentre gli scarti di processo, ...

Luisa SpagNoli porta in passerella la forza delle donne : «Mi sono immaginata un gruppo di donne bellissime che si danno appuntamento a Marrakech. donne piene di forza e di eleganza, che amano viaggiare e farsi notare grazie ai look Luisa Spagnoli». Così Nicoletta Spagnoli, alla guida del brand fondato dalla bisnonna Luisa nel 1928, spiega nel backstage da dove arriva l’ispirazione della sfilata Primavera/Estate 2020 che è andata in passerella a Palazzo Mezzanotte durante la Milano Fashion Week. Per ...