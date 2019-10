Jesus Rolls | dimenticatevi il grande Lebowski

Fonte : wired

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) https://www.youtube.com/watch?v=gENkMBnzF0c C’è quasi sempre il sesso nei film che John Turturro scrive e dirige. Nonostante sia noto come attore è dal 1992 che regolarmente sforna anche film da regista a intervalli quasi regolari di circa 6 anni. L’ultimo è stato Gigolo per caso nel 2013 e quindi per il 2019 tocca a, lo spin-off suQuintana, il suo personaggio in Il. E come sempre il sesso ha un ruolo cruciale. Non il sesso in quanto pratica o il sesso in quanto estasi del piacere ma il sesso come meccanismo di intimità, come collante tra due esseri umani, come parte fondamentale della vita di ognuno. Il sesso nei film di Turturro è discusso, praticato, immaginato e aspirato, come la cucina è una dimensione appassionante che lega e crea storie. In questo caso però la storia non l’ha creata lui ma Bertrand Blier. Come ampiamente notoè il ...

chetempochefa : ?? Jesus Quintana è tornato ?? @JohnMTurturro con il film “Jesus Rolls – Quintana è tornato!” torna a vestire i pann… - Carmela_oltre : RT @raimovie: Appuntamento con #MovieMag domani alle 23.20 con le anteprime del @romacinemafest: da @Maleficent a Jesus Rolls; @fpontiggia1… - Neo6610 : RT @TaxiDriversRoma: “Il film parla di spirito libero e generosità. Proprio come la commedia francese a cui è ispirato“ #RomaFF14 #Jesus #J… -