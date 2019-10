I modi di dire in inglese che bisogna conoscere

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Get your ducks in a rowTest The WatersIt’s not my cup of teaTouch on woodOn the same pageGet the ball rolling / start the ball rollingThink Outside The BoxSi chiama «Dictionary Day» e si festeggia negli Stati Uniti tutti gli anni, il 16 ottobre. Si ricorda la figura di Noah Webster, un americano che, nel 1806, pubblicò il suo primo dizionario «americano» di. Per valutare l’etimologia delle parole, Webster ha imparato ventisei lingue, tra cuiantico (anglosassone), tedesco, greco, latino, italiano, spagnolo, francese, ebraico, arabo e sanscrito. Il suo libro conteneva settantamila parole, di cui dodicimila non erano mai apparse in un dizionario pubblicato prima. Come riformatore dell’ortografia, sosteneva che le regole inglesi sull’ortografia fossero inutilmente complesse, quindi nel suo dizionario introdusse l’ortografia in-americano, con ...

TrattoriaNatale : - giampiero97 : #portaaporta Italia, Rai Uno, 15 Ottobre 2019 Un famoso trio mette in scena uno dei modi di dire napoletani più f… - Giusepp02974327 : Volevo dire a Renzi che i migranti stanno fuori i locali pubblici, vicino ai semafori a far accattonaggio è questo… -