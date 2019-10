Come licenziarsi senza drammi in 10 passi

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Il momento di abbandonare la propria scrivania è arrivato. Una nuova, elettrizzante opportunità lavorativa si profila all'orizzonte, masi fa acompromettere irrimediabilmente il rapporto con il proprio capo e la propria azienda? La questione è tutt'altro che marginale: le stime dicono che negli Stati Uniti un manager cambia lavoro in media ogni 4 anni, e anche in Italia si registra una tendenza assolutamente in linea. Quella che gli anglofoni hanno battezzato «I quit conversation», dunque, sembrerebbe presentarsi molto più di frequente di quanto ci si possa immaginare: eppure, in qualche modo, il disagio non sembra mai del tutto superato. «Le dimissioni sono un passaggio molto delicato nella carriera professionale. Spesso percepite con un’accezione negativa, possono anche essere fonte di ansia –, commenta ...

pemar2 : @michele_pittoni @pdnetwork @nzingaretti @antoniomisiani E cosa aspettano i dipendenti a licenziarsi e ad aprirsi l… - DotMaxG72 : @JulianRoss79 @RossoNeroPt21 Tecnicamente non andrebbe a licenziarsi quindi il paragone non ci sta. l'Inter come so… -