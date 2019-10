Uscita di Google Stadia è ufficiale | a novembre inizia la rivoluzione dei videogame

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 15 ottobre 2019) L'diè stata finalmente annunciata in via. Nel corso dell'ultimo panel del colosso di Mountain View, e poi sulle pagine dell'account Twitter, la dirigenza a capo del seducente progetto dedicato al gaming in streaming invita tutti i curiosi a segnare la data del 192019 sui propri calendari. Quella che renderà quindi disponibile il servizio in Nord America e Europa, Italia compresa. https://twitter.com//status/1184108382921191425 Fra poco più di un mese, potremo quindi celebrare l'dianche sullo Stivale, vedendo finalmente "attivarsi" i server per dedicaci ai titoli più caldi del momento su (quasi) tutti i dispositivi dotati di uno schermo in alta definizione di una connessione di rete. I primi ad avere accesso a tutte le feature della piattaforma di "big G" saranno naturalmente tutti coloro che ...

