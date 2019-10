Meloni | no a Turchia in Europa | Pd e 5S sottomessi a Erdogan

Fonte : romadailynews

(Di martedì 15 ottobre 2019) Roma – «No all’ingresso dellain. Fratelli d’Italia lo sostiene da sempre e oggi in Commissione Esteri alla Camera ha chiesto al governo Conte di assumersi un impegno chiaro per rispondere con fermezza alla guerra di aggressione promossa dallacontro la Siria e i curdi: chiedere al prossimo Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre di bloccare, definitivamente, il negoziato di adesione di Ankara alla UE. Nonostante i proclami del ministro Di Maio, Pd e M5S hanno bocciato la nostra risoluzione e hanno ribadito la loro sottomissione al sultano. Vergognoso». È quanto dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia. L'articolo: no ain, Pd e 5Sproviene da RomaDailyNews.

patriziarutigl1 : RT @FratellidItaIia: Siria, Meloni: Pd e M5s si sottomettono ad Erdogan e bocciano risoluzione FdI per dire no a Turchia in Europa https://… - enricogvn : RT @FratellidItaIia: Siria, Meloni: Pd e M5s si sottomettono ad Erdogan e bocciano risoluzione FdI per dire no a Turchia in Europa https://… - aldocardoni : Siria, Meloni: Pd e M5s si sottomettono ad Erdogan e bocciano risoluzione FdI per dire no a Turchia in Europa… -