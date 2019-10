LIVE Venezia-Tofas Bursa | EuroCup basket in DIRETTA | 34-22 | scappa via la Reyer a metà

Fonte : oasport

(Di martedì 15 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATransizione veloce di Phillip da brutta persa della, il fallo è di Stone, ci sono due liberi per il numero 9 del38-26 2/2 Williams, 2’33” all’intervallo lungo Altra gita in lunetta per Williams, secondo fallo di Ariel Filloy 0/2 Williams Tiri liberi guadagnati ancora da Williams 38-24 Tonut rientra in campo appoggiando al vetro il +14! Altro time out per il, che ha urgente bisogno di uscire dalla cappa in cui si trova Fallo di Daye su Phillip che esaurisce il bonus della36-24 Controllo perfetto di avversari, tempo e corpo per Daye, che appoggia al vetro facendo saltare Williams 34-24 Gran palla di Phillip per Williams che realizza 34-22 1/2 Udanoh Tenta di volare verso l’appoggio a canestro Udanoh, subisce il fallo di Williams che tenta di stopparlo: liberi 33-22 Ancora Vidmar! 4 ...

