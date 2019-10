H-1 è un robot con pelle artificiale sensibile che può abbracciare una persona senza

Dall'Università di Monaco arriva il robot umanoide H1 con pelle umana : Per la prima volta nella storia delle intelligenze artificiali è stato creato un robot rivestito da una pelle sensibile, molto simile a quella degli esseri umani. Si tratta del robot denominato H1, progettato e realizzato presso l'Università di Monaco che ha una caratteristica sorprendente rispetto ad altre intelligenze artificiali finora costruite. Questo robot è ricoperto da capo a piedi da un rivestimento simile alla pelle umana, che lo rende ...

TIMVISION porta Sven Otten e i robotTIM in campo con la Nazionale : TIMVISION, sponsor della Nazionale, porta sul campo di calcio Sven Otten e i RobotTIM per un allenamento speciale insieme agli Azzurri. È questo lo scenario dello spot on air dal 12 ottobre che lancia il nuovo logo della Tv on demand di TIM e sottolinea ancora una volta la vicinanza dell’azienda al mondo del calcio. “Si legge TIMVISION, si scrive tv. TIMVISION la tua tv”, uno speaker accompagna con queste parole le immagini ricordando così ...

Un esoscheletro robotico controllato dal pensiero : (immagine: The Lancet) Thibault (il cognome resta anonimo) è il primo paziente tetraplegico al mondo a tornare a camminare e a muovere le braccia grazie a una tuta robotica, più precisamente un esoscheletro a quattro arti controllato con la mente. Certo, l’autonomia è un’altra cosa – riconoscono gli esperti che hanno messo in piedi il progetto – e ci vorrà ancora diverso tempo per migliorare la tecnologia e portarla fuori dal laboratorio. Ma per ...

Samsung brevetta un robot domestico con assistente vocale Bixby : Risale a marzo 2019 il deposito da parte di Samsung di una domanda di brevetto presso l’USPTO (United States Patent and Trademark Office) relativo ad un “dispositivo elettronico e un metodo per far funzionare lo stesso”, pubblicato poi il 19 settembre 2019. Si tratta di quello che sembra essere un robot domestico dotato di uno smart speaker (probabilmente con Bixby), capace di avvicinarsi all’utente quando sente il ...

Uno spot per Spot - il primo cane robot. Che non convince : Prima o poi il momento sarebbe arrivato. I robot, quelli veri, quelli che chiamavamo “automi” per prendere un po’ le distanze rispetto a macchine che minacciavano di essere sempre più simili agli esseri umani, sono fra noi. Tutto ci saremmo aspettati meno che uno Spot per un cane robot, come se fosse un qualsiasi prodotto di largo consumo (e nella mente di chi lo produce, evidentemente, già lo è). Tipico impianto demo, con una ...

I cieli di Boom Pilot vi aspettano con un sacco di robot difettosi da abbattere : Boom Pilot è uno sparatutto a scorrimento verticale in stile 1942 in cui dovrete ripulire i cieli dai robot difettosi attraversando cinque mondi ricchi di sorprese e livelli da completare. Per giocare è sufficiente un solo dito che vi servirà per muovere il velivolo che sparerà ininterrottamente trascinandolo sul display, tuttavia potrete sferrare l’attacco speciale nel momento che ritenete più opportuno con un doppio tocco sullo ...

Milano - Altroconsumo presenta il "robot bar" della salute : Manca meno di una settimana all’apertura della settima edizione del "FestivalFuturo" di Altroconsumo, in programma per il 28 e il 29 settembre al Superstudio Più di Via Tortona 27, a Milano. E proprio nel capoluogo lombardo, già in questi giorni è possibile "assaggiare" i temi di questa edizione, grazie ai cocktail preparati dall’ "Healthy Robot Bar", bracci meccanici pronti a servire le bevande. Il tema di quest'anno sarà "Strabene, scelte e ...

Dall'incidente alla riabilitazione con il robot "che aiuta a camminare" : la storia di Jordan : Il giovane Jordan Fantini, 24 anni, riminese, è uno dei primi pazienti ad aver utilizzato 'Lokomat', l'esoscheletro per la...

McDonald’s vuole l’Intelligenza Artificiale ai McDrive - per ordinare si parlerà con un robot? : La catena di fast food McDonald’s potrebbe in futuro automatizzare il suo servizio McDrive, con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale. Il servizio McDrive è quello di cui si fa uso quando si ordina ciò che si desidera senza scendere dall’automobile, e lo si consuma altrove. Un giorno, al posto dell’addetto in carne e ossa dietro alla finestra, potrebbe esserci un robot con cui chattare. La prospettiva è stata ...

Ecovacs robotics presenta i nuovi Deebot Ozmo 960 con AI e Winbot X a IFA 2019 : Ecovacs Robotics ha sfruttato i riflettori di IFA 2019 per presentare al grande pubblico i suoi nuovi prodotti: Deebot Ozmo 950, Ozmo 960 e Winbot X. L'articolo Ecovacs Robotics presenta i nuovi Deebot Ozmo 960 con AI e Winbot X a IFA 2019 proviene da TuttoAndroid.

Offerte "Riparti alla grande!" : aspirapolvere robot della Samsung scontato del 55% : Per iniziare al meglio settembre e buttarsi alle spalle la malinconia delle vacanze finite, Amazon ha pensato di regalare ai...

Mr. robot il trailer dell'ultima stagione della serie cult con Rami Malek : Un cult può lanciare una carriera. Un cult di successo e premiato dalla critica può farla decollare fino a portarti a un ruolo da Oscar.Rami Malek e Sam Esmail si sono presi il loro tempo necessario per rafforzare e sviluppare le proprie carriere ma alla fine dopo due anni non hanno dimenticato i fan da cui tutto (o quasi) è partito. Così ritagliano uno spazio tra recitazione, regia e produzione di nuovi progetti, per la quarta e ultima stagione ...

Soyuz attracca alla ISS con il robot Fedor : E' finalmente riuscito l'attracco alla Stazione spaziale internazionale della Soyuz con a bordo robot umanoid Fedor, che contiene anche un pezzo di ricerca italiana: Mini-EUSO, un telescopio costruito per catturare diversi fenomeni legati ai raggi ultravioletti di origine cosmica. Nei giorni scorsi la navetta aveva fallito l'attracco a causa del mancato funzionamento dell'antenna del sistema di attracco automatico Kurs sulla Iss. Il Mini-EUSO ...