Indonesia - colossale eruzione del Merapi : video impressionante da Giava : Monte Merapi?(Uno dei più temibili vulcani dell'Indonesia si è scatenato nel pomeriggio di lunedì 14 ottobre, dando vita ad una "spettacolare" eruzione esplosiva. Si tratta del vulcano Merapi,...

PalpegGiava le commesse sul lavoro : a processo il direttore di un negozio di Verona : Stanche delle continue molestie due commesse di un negozio di abbigliamento nel centro commerciale Le Porte dell'Adige di Bussolengo, in provincia di Verona, hanno denunciato il titolare del negozio che sovente, prima, durante e dopo l'orario di lavoro, aveva abusato di loro palpeggiandole in diverse parti del corpo.Continua a leggere

SacchegGiavano ville con bastoni e coltelli - fermata violenta banda criminale : Armati di bastoni e coltelli, Saccheggiavano ville e abitazioni isolate mentre i proprietari dormivano. I carabinieri hanno inviduato e fermato una violenta banda criminale che agiva in Piemonte. Una decina le persone arrestate - italiani e albanesi - per associazione a delinquere. (Lapresse) Redazione ?

Arancia Meccanica a Torino : ladri sacchegGiavano case e ville con bastoni e coltelli : Armati i spranghe, coltelli e bastoni i ladri saccheggiavano ville e case isolate terrorizzando gli inquilini inermi, il più delle volte mentre dormivano. I carabinieri di Torino hanno sgominato la banda, arrestando una decina di persone per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione, ricettazione, detenzione e porto illegale di armi.Continua a leggere

Paolo Bonolis : “Ho trovato Luca Laurenti che si manGiava una scatoletta di cibo per gatti” : Paolo Bonolis ha deciso di raccontarsi in un’autobiografia, “Perché parlavo da solo“, nella quale racconta molti aneddoti legati alla sua vita privata. Dall’infanzia serena con la madre segretaria in un’impresa di costruzione (che ogni mattina, quando era piccolo, gli dava uno spicchio d’aglio prima di andare a scuola) e il padre che caricava burro ai mercati generali, fino agli esordi e al successo della sua ...

In provincia di Sondrio un ragazzo di 15 anni è morto dopo che un carico di assi di legno ha colpito l’auto su cui viagGiava : Questa mattina, intorno alle 6.30, un ragazzo di 15 anni è morto in un incidente lungo la statale 38 “dello Stelvio” vicino ad Ardenno, in provincia di Sondrio: il ragazzo, che si trovava in automobile con la madre 52enne, è stato colpito

Modena - uomo viagGiava in auto con il figlio di 5 anni e 3 milioni di euro di cocaina : Un uomo di origini calabresi di 43 anni è stato fermato dalla Polizia Stradale per un controllo di ruotine all'altezza di Modena Nord, lungo l'autostrada A1. In un vano ricavato sotto il sedile posteriore - occupato dal figlio di cinque anni - gli agenti hanno trovato sedici chili di cocaina destinata al mercato milanese e del valore di 3 milioni di euro.Continua a leggere

Thailandia - si ribalta camion di studenti - 13 morti : “FestegGiavano la fine della formazione” : Le vittime sono per la maggior parte studenti e quasi tutti sono morti sul colpo. L'incidente stradale è avvenuto nella capitale della Thailandia, Bangkok. Le riprese delle telecamere della zona mostrano i passeggeri della parte posteriore del camioncino che vengono scagliati fuori dal veicolo.Continua a leggere

Napoli - preso il terrore della metropolitana : borsegGiava tutti i viaggiatori : È un vero e proprio prestigiatore del borseggio, un artista dalla mano lesta, il pregiudicato arrestato ieri dai poliziotti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania. Il 56enne...

Napoli - preso il terrore della metro : borsegGiava tutti i viaggiatori : E? un vero e proprio prestigiatore del borseggio, un artista dalla mano lesta, il pregiudicato arrestato ieri dai poliziotti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la...

Caso Cucchi - la requisitoria del pm : "E' stato pestato - non manGiava per il dolore" : E' iniziata alle 10.30 la requisitoria del processo per la morte del geometra romano di 31 anni: tre carabinieri sono...

Stefano Cucchi - il pm : “Perse 6 kg in 6 giorni - non manGiava per il dolore. Non bisogna avere paura della verità - anche quando è scomoda” : “Non è caduto accidentalmente, è stato pestato”. E “perse 6 chili in 6 giorni, non mangiava per il dolore, non riusciva neppure a parlare bene”. Le parole del pm Giovanni Musarò risuonano nell’aula bunker di Rebibbia durante la sua requisitoria del processo per la morte di Stefano Cucchi, arrestato il 15 ottobre 2009 per droga e deceduto una settimana dopo all’ospedale Sandro Pertini di Roma. Il pubblico ministero ...

Quando CR7 manGiava gli hamburger avanzati di Mc Donald’s : Cristiano Ronaldo il Re del MondoCristiano Ronaldo il Re del MondoCristiano Ronaldo il Re del MondoCristiano Ronaldo il Re del MondoCristiano Ronaldo il Re del MondoCristiano Ronaldo il Re del MondoCristiano Ronaldo il Re del MondoCristiano Ronaldo il Re del MondoCristiano Ronaldo il Re del MondoCristiano Ronaldo il Re del MondoCristiano Ronaldo il Re del MondoCristiano Ronaldo il Re del MondoCristiano Ronaldo il Re del MondoCristiano Ronaldo il ...

Pugni in faccia mentre passegGiava : così Halim ha pestato l'attrice Gloria Cuminetti : Si chiama Halim Ben Daoud, ha 34 anni e viene dal Marocco. È sul nostro Paese come irregolare. Camminava per strada, barcollando. Poi, senza motivo ha iniziato a insultare una coppia di coniugi, che passeggiavano poco lontani dal centro di Torino. Infine ha preso di mira Gloria Cuminetti, attrice 30enne, e l'ha presa a Pugni.È accaduto lo scorso sabato sera. Per l'aggressore solo qualche accertamento clinico e le dimissioni, per la ragazza, ...