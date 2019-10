È morto Sam Bobrick | creatore di Bayside School

Fonte : tvzap.kataweb

(Di martedì 15 ottobre 2019) Si è spento a 87 anni in seguito alle complicazioni di un ictus lo sceneggiatore statunitense Samdella serie tv Saved by the Bell, tramesso in Italia con il titolo. Il decesso è avvenuto nel Northridge Hospital Medical Center di Los Angeles. L’annuncio della scomparsa è stato dato dal suo amico attore, sceneggiatore e produttore Adam Carl a “The Hollywood Reporter”. LEGGI:torna in tv, ecco il revival con alcuni dei vecchi protagonisti, il successo della sitcom anni ’90 La sitcomè andata in onda negli Stati Uniti dal 1989 al 1993 e nel nostro paese la serie è stata trasmessa da Italia 1 dall’ottobre del 1993 al gennaio del 1994 in fascia tardo-pomeridiana.racconta le vite di sei adolescenti alle prese con i quattro anni del liceo. Il protagonista Zack Morris ...

