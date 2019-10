Brescia | nasce il “processo a numero chiuso” Corte d’Appello | “Farne meno ma meglio”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 ottobre 2019) “Produrre magarima almeglio”. Non è un’azienza e neanche una fabbrica. Sono invece gli obiettivi contenuti nelle linee guida di Claudio Castelli e Vittorio Masia, rispettivamente presidente dellad’Appello e del Tribunale di. Un’iniziativa inedita quella dei due giudici, che gli uffici giudiziari e l’avvocatura hanno condiviso. A riportare la notizia è il Corriere della Sera. In pratica si può riassumere così: nel distretto dellad’appello disi dovranno celebrare processi achiuso. Al massimo quattromila, 3.500 a Bergamo. 1.250 a Mantova, 1.150 a Cremona. E i calendari delle udienze verranno formati seguendo in proporzione tre “quote” di processi: quelli con “priorità legali“, stabilite da leggi in base al tipo di reato; quelli a “priorità convenzionali“, legati ...

