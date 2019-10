A Lampedusa e Trieste è assalto alle frontiere | Ocean Viking a Taranto

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 15 ottobre 2019) Lodovica Bulian Ieri sera l'arrivo della nave con 176 a bordo A centinaia gli sbarcati nelle ultime 72 ore- L'ieri sera è arrivata a, con altri 176 migranti. Il vento che soffia da Sud Est non ferma partenze e arrivi. A una settimana dal naufragio che ha visto tornare le bare a, sull'isola si continua ad arrivare. C'è stato un picco nelle ultime 72 ore, con gli sbarchi autonomi che sono ripresi non appena c'è stato un miglioramento delle condizioni meteorologiche fino a qualche giorno fa proibitive. Tra domenica e ieri sono arrivati a bordo di barchini oltre 200 migranti, in gran parte tunisini, ma anche sub sahariani. Nella notte di ieri la Guardia di finanza con la Guardia costiera ha soccorso in tre diverse operazioni tre barchini di legno arrivati vicino alla costa: sul primo c'erano 44 persone, sul secondo 84 e sul terzo altre ...

