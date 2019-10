A chi piace quota 100

Liechtenstein-Italia - il ct Mancini svela : “mi piacerebbe gratificare chi ha giocato meno - ma…” : Il commissario tecnico ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Liechtenstein, aprendo alla possibilità di far esordire qualche giovane Qualificazione all’Europeo 2020 già in tasca, ma Roberto Mancini non vuole che la sua Italia abbassi la guardia nel match contro il Liechtenstein. Gli obiettivi per il ct azzurro non mancano, in particolare quello di presentarsi come testa di serie alla rassegna continentale, un ...

Liechtenstein-Italia - il ct Mancini svela : “mi piacerebbe gratificare chi ha giocato bene - ma…” : Il commissario tecnico ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Liechtenstein, aprendo alla possibilità di far esordire qualche giovane Qualificazione all’Europeo 2020 già in tasca, ma Roberto Mancini non vuole che la sua Italia abbassi la guardia nel match contro il Liechtenstein. Gli obiettivi per il ct azzurro non mancano, in particolare quello di presentarsi come testa di serie alla rassegna continentale, un ...

Tennis - Roger Federer : “Ho deciso che mi piacerebbe prendere parte ai Giochi Olimpici ancora una volta” : Roger Federer alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Fino a pochi anni fa sembrava al limite dell’assurdo anche solo pensare ad una simile eventualità, ed invece il campione svizzero sorprende una volta di più. Al termine di un’esibizione giocata proprio nella capitale giapponese con l’americano John Isner, infatti, Federer ha espresso la propria volontà di partecipare ai suoi quinti Giochi Olimpici. Queste le parole ...

Italia-Grecia - Mancini : “Buffon e De Rossi? Ci farebbe piacere l’ultima in Azzurro. chiesa torna a casa” : “De Rossi e Buffon di nuovo in Nazionale per addio? Sono gli unici 2 che giocano ancora dal 2006, ci avevamo pensato per Gigi, a Daniele pure prima dell’infortunio. Vediamo se c’è la possibilità, hanno dato tanto a questa maglia e ci farebbe piacere”. Così il ct dell’Italia Roberto Mancini, in conferenza stampa. “Chiesa dice che ha sentito una fitta dopo 20 minuti, non sta benissimo e torna a casa. Forse ...

Migranti - Lapo : “Non mi piace Salvini e non mi piace la parola migranti - preferisco ‘nuovi italiani'”. Il leader della Lega ironizza : “Dichiarazioni stupefacenti” : “Non mi piace Salvini e non mi piace la parola migranti, mi sembra denigratoria e non rispettosa. Mi piace la parola nuovi italiani. Non mi piace il comportamento di Salvini sul tema dei migranti perché lo reputo dissolutivo e non costruttivo. Poi ognuno è libero di avere le proprie opinioni” “: parole di Lapo Elkann, a Palermo per la firma di un protocollo per la Fondazione Laps e la Croce Rossa siciliana. “Sono a favore ...

L’auto elettrica : spaventa chi non ce l’ha - e piace a chi ce l’ha : Alla domanda “che auto acquisterebbe oggi?” il 22,6% risponde ancora Diesel, ma l’elettrico sale all’11,1%. È il dato più positivo nei confronti delL’auto elettrica che dà il campione di 1.017 italiani interpellati su tutto il territorio nazionale, con una segmentazione per macro-aree geografiche, sesso e fascia d’età, e con una differenziazione tra centri urbani di piccole, medie, grandi dimensioni da Start City!, l’indagine del ...

Instagram - come scoprire chi ha lasciato il mi piace ai propri post ed a quelli altrui : Il numero dei mi piace ai post di Instagram è argomento assai dibattuto, soprattutto dopo l'ultima disposizione del social network in seguito alla quale la quantità di like ricevuti dai post altrui è stata occultata. Se l'utente che ha creato il post è ancora perfettamente libero di visualizzare quanti e quali mi piace vi soggiacciono, per i post altrui la possibilità concessa è solo quella di conoscere l'identità di quelli che hanno lasciato ...

La crittografia non piace ai governi - che chiedono a Facebook una backdoor : Non ci sono solo gli spifferi antitrust, le multe per la gestione allegra della privacy e le pressioni su Libra. Facebook deve fare i conti con la decisione di applicare una crittografia più rigida a tutte le sue app. Stati Uniti, Regno Unito e Australia hanno inviato a Menlo Park una lettera per chiedere l'apertura di una backdoor. Cioè di una porta di servizio che consenta a forze dell'ordine e intelligence di fare quello che non sarebbe ...

“Giuseppe Conte? Era mio allievo al liceo : brioso - non secchione - piaceva molto alle ragazze” : Filomena De Nittis è stata la professoressa di matematica di Giuseppe Conte al liceo Classico Pietro Giannone di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia. E la donna ha raccontato a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio 1, alcuni aneddoti sul presidente del consiglio. “Era uno studente valido e maturo, aveva un’intelligenza fervida, era un ragazzo abbastanza brioso“. Ma niente passione per la matematica: “Non era un secchione ma era ...

X Factor 13 - il marito di Mara Maionchi : “Al pubblico di X Factor piace la qualunque - anche chi fa due scor*****” : Si è concluso il terzo e ultimo capitolo delle Audizioni della tredicesima edizione di “X Factor”. Mara Maionchi, Samuel, Malika e Sfera Ebbasta hanno concluso la prima parte del loro lavoro, adesso sarà la volta del Bootcamp e delle sedie su cui siederanno i fortunati, che avranno poi l’opportunità di accedere agli Home Visit, fino alla volata verso l’ultima fase: i Live. La terza puntata nel montaggio si è rivelata schizofrenica e ...

Meghan Markle regala i vestitini di Archie : «Il piacere della condivisione» : Meghan Markle in visita a mothers2mothersMeghan Markle in visita a mothers2mothersMeghan Markle in visita a mothers2mothersMeghan Markle in visita a mothers2mothersMeghan Markle in visita a mothers2mothersMeghan Markle in visita a mothers2mothersMeghan Markle in visita a mothers2mothersMeghan Markle in visita a mothers2mothersMeghan Markle in visita a mothers2mothersMeghan Markle in visita a mothers2mothersMeghan Markle in visita a ...

Napoli-Cagliari - Ancelotti mette le cose in chiaro : “dispiace per il risultato - ma abbiamo giocato bene” : L’allenatore del Napoli ha parlato dopo la sconfitta subita contro il Cagliari in casa, sottolineando la buona prestazione della propria squadra Carlo Ancelotti non vuole musi lunghi dopo la sconfitta del Napoli contro il Cagliari, la delusione c’è eccome in casa azzurra ma non per la prestazione fornita da Mertens e compagni. Cafaro/LaPresse L’allenatore di Reggiolo infatti commenta con molta franchezza il ko che lascia ...

Catania - il riso non gli piace e il bengalese picchia il coinquilino : Una litigio furibondo degenerato poi in pestaggio. È quanto successo a Catania ieri sera, in pieno centro storico all’interno di un’abitazione. Una sera normale come tante all’interno dell’appartamento dove vivono due bengalesi quando, all’improvviso, per futili motivi, scoppia il finimondo. A mandare in escandescenza Hasan Khan di 37 anni è stato l’acquisto da parte del coinquilino di una qualità di riso non gradita. Dunque il trentasettenne, ...

Sebastian Vettel F1 - GP Russia 2019 : “Il circuito di Sochi mi piace - è uno dei più tecnici del calendario” : Sebastian Vettel sta vivendo la vigilia del prossimo GP, a Sochi (Russia), in modo decisamente diverso da quella a Singapore. La vittoria a Marina Bay ha sicuramente dato tanto morale al tedesco, a secco di successi da 22 weekend. Un’astinenza lunga per un pilota come lui, quattro volte iridato, resa ancor più pesante dalle prestazioni del compagno in Ferrari Charles Leclerc, protagonista assoluto di questa seconda parte del Mondiale 2019 ...