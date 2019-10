Milik dopo gol e vittoria con la Polonia | ”Ho fiducia in me stesso”

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 14 ottobre 2019): “Vorrei giocare un po’ di più, avere più di 15 minuti a partita, ma non dirò altro Arek, attaccante del Napoli e dellaha parlato al termine della partita della sua Nazionale. Il goal segnato e lacontro la Macedonia gli hanno restituito quel morale perso da tempo. Queste le sua parole “Vorrei giocare un po’ di più, avere più di 15 minuti a partita, ma non dirò altro. E’ stato un goal importante, Lewandowski ha recuperato palla in modo fantastico per me. Sono contento per il goal perché ci ha dato tranquillità e abbiamo sigillato la qualificazione. Terza competizione con la? Vedremo, mi piacerebbe andarci per giocare regolarmente. E’ chiaro che tutto dipende da me, dalle mie gambe. Hoin me stesso, ma dipende dalle partite e dal minutaggio in campo. Se non ci sono minuti è difficile ottenere una buona ...

