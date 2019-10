L’influenza 2019-2020 “colpirà 6 milioni di persone” | protagonisti virus “insidiosi”

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 14 ottobre 2019) La nuova stagione influenzale, secondo il virologo e direttore di Osservatorio influenza, Fabrizio Pregliasco, vedrà“insidiosi“: l’H1N1 nella fascia d’età pediatrica e l’H3N2 nella popolazione anziana possono sviluppare forme influenzali particolarmente severe con un rischio maggiore di complicanze. Gli altriin circolazione sono B/Colorado e A/Kansas, già noti dalle precedenti stagioni. “La stagione influenzale in termini di stime potrà colpire circa 6di persone. E’ importante prepararsi all’inverno proteggendosi con il vaccino anti-influenzale. Purtroppo ancora oggi è necessario fare informazione per educare la popolazione, soprattutto le categorie a rischio, a ricorrere alla vaccinazione,” spiega Pregliasco, secondo cui “l’efficacia della vaccinazione viene messa in ...

bizcommunityit : RT://Social Media Week 2019: a Roma torna l'influenza digitale che fa incontrare stories e business - fabrizioMchef : Depressione maggiore e sertralina: l'influenza dell'autoregolazione emotiva - glitter_2em13 : RT @fragolinarossa8: ??~?? ?? L’intelligenza ha sempre un’influenza pornografica su di me?? __-???Maya Angelou 1928/2014 #UnitedStates ????… -