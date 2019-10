Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 ottobre 2019), la criptomoneta diannunciata di gran carriera a giugno, che avrebbe potuto rendere superflue le banche, sta traballandodi più. Pochi giorni fa si erano chiamate fuori Paypal, Mastercard e Visa. Da sole erano già un duro colpo da assorbire. Adesso anchesi sono unite alla schiera delle aziende che. Un portavoce diha spiegato che: “rispettiamo la visione dellaAssociation.ha però deciso di non voler andare avanti come membro fondatore. Al momento siamo concentrati a gestire l’esperienza dei nostri clienti sui pagamenti”. Sulla stessa linea la società di pagamento: “la nostra missione è sostenere i progetti che puntano a rendere il commercio online più accessibile per la gente.ha questo potenziale. Seguiremo i suoi progressi da vicino e resteremo aperti a lavorare con...

Cascavel47 : eBay e Stripe abbandonano Libra, la cryptomoneta di Facebook è sempre più isolata - TutteLeNotizie : eBay e Stripe abbandonano Libra, la cryptomoneta di Facebook è sempre più isolata - bitcoinita : #Visa, #Mastercard, #eBay e #Stripe fuggono dal progetto #Libra. Leggi su -