Allergie in aumento | attenzione a materassi | cuscini e tappeti

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 14 ottobre 2019) In Italia riguardano 15 milioni di persone e sono la quarta causa di malattia cronica: le, sia respiratorie che alimentari, sono innon solo per l’inquinamento e per lo stile di vita poco sano, ma anche per il ritardo diagnostico e una sempre più frequente banalizzazione dei sintomi da parte dei pazienti. Il monito è dell’Aaiito (Associazione Allergologi Immunologi Italiani Territoriale Ospedalieri), riunita in questi giorni a Milano per il congresso nazionale in programma dal 12 al 15 ottobre. “Se non affrontata correttamente, una rinite allergica può portare a complicanze come la sinusite e le poliposi nasali — ha spiegato Antonino Musarra, allergologo e presidente Aaiito, presente al congresso insieme ad altri 400 esperti — il problema spesso è una ritardata diagnosi su pazienti che arrivano dallo specialista solo dopo 4-5 anni che il problema si è presentato, perché ...

angiuoniluigi : RT @Adnkronos: Allergie in aumento, 'patologie sottovalutate' - TV7Benevento : Allergie in aumento, 'patologie sottovalutate'... - giannettimarco : RT @Adnkronos: Allergie in aumento, 'patologie sottovalutate' -