Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 11 Ottobre 2019 | La Lettera di Riccardo a Ida!

Uomini e Donne : Nilufar scambio di cuori con il fratello di Giordano - cosa c’è sotto? : Uomini e Donne: Nilufar Addati, scambio di tenerezze social con il fratello di Giordano Mazzocchi. cosa c’è sotto? Una verità che fa bene al cuore Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi si sono ormai lasciati da tempo. I due formavano una coppia a dir poco splendida poi, però, qualcosa si è rotto e sfortunatamente il loro […] L'articolo Uomini e Donne: Nilufar scambio di cuori con il fratello di Giordano, cosa c’è sotto? proviene ...

News Uomini e Donne - ex di Ivan Gonzalez sbotta : “Vai a dormire!” : Sonia Pattarino, fan le chiede della storia con Ivan Gonzalez: la sua reazione Uomini e Donne ha dato vita a numerose coppie che, purtroppo, spesso sono scoppiate. E’ il caso di Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino. I due, dopo la fine del periodo estivo, hanno deciso di mettere fine alla loro relazione. Dopo essersi lasciati, nessuno dei due ha provato a riavvicinarsi all’altro. Ovviamente il gesto ha insospettito i fan del programma ...

Anticipazioni Uomini e donne : Raselli conquista Giovanna - Giulia scredita Alessandro : Nuovo appuntamento con le Anticipazioni che arrivano dalla nuova registrazione di Uomini e donne - trono classico (che si è tenuta il 10 ottobre), che come sempre promette grandi colpi di scena. Occhi puntati soprattutto sui due nuovi tronisti di questa edizione, Giulio e Alessandro, i quali sembrano essere già rivali in amore, sebbene siano passate poche settimane dall'inizio del loro percorso in trasmissione. In questi nuovi appuntamenti ...

Uomini e Donne/ Ida Platano tra Armando e Riccardo : la scelta sconvolge - trono over - : Uomini e Donne over, Ida Platano: ecco cosa sta succedendo alla dama divisa tra il feeling con Armando Incarnato e l'amore per Riccardo Guarnieri.

Uomini e Donne trono over - la Platano gli dice 'No' e Riccardo abbandona il programma : Ida e Riccardo di Uomini e Donne sono tornati insieme? La risposta definitiva a questa domanda è arrivata sabato 12 ottobre. In tale data, infatti, si è tenuta una nuova registrazione del trono over mediante la quale è successo di tutto e di più. Nello specifico, ci sono state diverse prese di posizioni e a riportare l'accaduto in anticipo è il celebre portale 'Il vicolo delle news'. Da ciò che si apprende, Ida Platano ha deciso di chiudere ...

Uomini e Donne - Sonia di notte su Ivan : “Come hai fatto?” - frecciatine e sfoghi : Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez, una storia d’amore ormai finita La storia d’amore tra Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez è finita da un pezzo e a quanto pare i due non torneranno insieme: non si è mai parlato di avvistamenti, ripensamenti o altro, e a giudicare dalle parole della Pattarino niente di tutto questo avverrà. […] L'articolo Uomini e Donne, Sonia di notte su Ivan: “Come hai fatto?”, frecciatine e sfoghi ...

Anticipazioni Uomini e donne - Ida preferisce Armando a Riccardo e lui va via piangendo : Arrivano nuove Anticipazioni dal mondo di Uomini e donne di cui ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del trono over che avremo modo di vedere nel corso delle prossime settimane. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che ci sono stati dei colpi di scena importanti che hanno riguardato Gemma Galgani, ma anche Ida Platano. Quest'ultima, infatti, ha fatto la sua scelta finale tra Armando, il cavaliere che ha frequentato da questo ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni : Gemma Galgani - un nuovo due di picche? - Trono Over - : Anticipazioni registrazione Trono Over di Uomini e Donne: Ida Platano ha chiuso con Riccardo Guarnieri, Gemma Galgani bacia Jean Pierre, nozze per...

Uomini e Donne - Manuel Galiano : dopo Giulia Cavaglia con ‘lei’ - ex volto del programma : Manuel Galiano è l’ex corteggiatore di Uomini e Donne che Giulia Cavaglia aveva scelto alla fine del suo percorso. La loro storia d’amore, però, è durata un battito di ciglia ma ancora oggi, dopo mesi, i due si lanciano frecciatine al vetriolo sui social. Pochi giorni fa, per esempio, Manuel è tornato al centro del gossip per essere stato protagonista dell’ennesima lite social senza esclusione di colpi con la sua ex.\\È stata Giulia, che per la ...

Uomini e Donne - Andrea : “Il papà di Natalia mi ha messo sotto torchio” : Andrea Zelletta di UeD: “Prima della convivenza con Natalia suo padre ha voluto conoscermi” Andrea Zelletta ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero di Di Più. E in questa occasione l’ex tronista del Trono Classico di Uomini e Donne ha rivelato di essere andato a convivere con la sua fidanzata Natalia Paragoni. Ma prima di fare questo passo, il ragazzo di origini tarantine ha svelato un piccolo retroscena. Di ...

Uomini e Donne News : Irene - silenzio rotto su Luigi. La verità sulla crisi : Uomini e Donne News, Luigi e Irene: la Capuano rompe il silenzio sulla situazione ‘delicata’ con Mastroianni. La confessione dell’ex corteggiatrice Da diversi giorni i fan di Luigi Mastroianni e Irene Capuano, coppia sbocciata a Uomini e Donne, si chiedono che cosa stia succedendo all’interno della relazione. In molti hanno sussurrato addirittura di una rottura […] L'articolo Uomini e Donne News: Irene, silenzio ...

Uomini e Donne : lascia lo studio in lacrime. È finita tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri : Uomini e Donne, è successo davvero di tutto durante l’ultima registrazione del trono over. Dalle anticipazioni, svelate dal sito Il Vicolo delle News, emerge che tra Gemma Galgani e Jean Pierre è scattato un bacio durante un’uscita a Roma. Un bacio a stampo, ma considerando che fino a pochi giorni prima lui diceva di vederla solo come un’amica quel gesto deve essere sembrato un gran traguardo per la Galgani. Poco dopo, però, in studio, per la ...

Uomini e Donne - è ‘lei’ la nuova tronista? L’hanno avvistata da Maria De Filippi ed è famosa : A Uomini e Donne è finalmente andata in onda la puntata dell’addio al trono di Sara Tozzi. Si sapeva da tempo dalle anticipazioni, ma solo negli ultimi giorni il pubblico ha visto in tv il momento in cui Maria De Filippi le dà la parola e lei spiega le sue ragioni. “Credo di non avere né la testa né il cuore liberi dopo la mia ultima relazione – ha poi spiegato meglio Sara, ormai ex tronista, sulle pagine di UeD Magazine – Voglio precisare che ...

Anticipazioni Uomini e Donne Over : Lacrime Amare per Riccardo Guarnieri! : Anticipazioni Uomini e Donne Over: una coppia annuncia il matrimonio. Forte litigio tra Pamela Barretta ed Enzo Capo. Ida fa un annuncio importante che porta Riccardo ad abbandonare lo studio in Lacrime! Anticipazioni Uomini e Donne Over: forte delusione per Gemma Galgani! Ida Platano fa una confessione che destabilizza fortemente Riccardo Guarnieri! Presso gli studi Titanus di Roma si sono svolte le nuovissime registrazioni Uomini e Donne ...