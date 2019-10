Quota 92 e opzione ' uomo-donna' sono le misure cardine della proposta Nannicini

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Da qualche giorno l'ex consigliere economico del governo Renzi, Tommaso, ha messo in rete su Facebook, un post in cui elenca la sua visione di riforma pensioni.punti contenuti in due disegni di legge che lo stessoha depositato in Parlamento da tempo. Ladel senatore dem indica in particolare quattro punti. Pensione a 62+30, per chi? Secondo il senatore, bisogna smetterla con annunci da propaganda elettorale. Serve una riforma strutturale che guardi a soggetti disagiati e che non preveda regali a soggetti che non hanno bisogno di aiuto. Il riferimento sottile è a100, che secondoè misura che offre solo un regalo a una piccola fetta di lavoratori. Si tratta di quelli che hanno avuto carriere continue e cheriusciti ad accumulare i 38 anni di contributi che la100 prevede. E non si tratta certo di soggetti bisognosi di aiuto, ...

