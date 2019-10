Posizioni aperte CRI e CNR | per educatori | ricercatori e operatori socio sanitari

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 13 ottobre 2019) La Croce Rossa Italiana e il Consiglio Nazionale delle Ricerche hanno indetto alcuni bandi di concorso pubblico, per l'inserimento di varie unità di personale in qualità di educatore, ricercatore e operatoreo OSS da collocare nelle proprie aree di lavoro situate sul territorio italiano.La CRI seleziona nuove risorse professionali con l'incarico di educatore possessore dei successivi titoli universitari e requisiti: laurea nel campo umanistico (lauree in scienze dell'educazione e della formazione, educatore professionale sociale, educatore nido, formatore continuo); esperienza maturata in serviziassistenziali, residenziali, semi residenziali e/o domiciliari per soggetti con differenti fragilitàrelazionali come disagio psichico, senza fissa dimora, barbonismo domestico, tossicodipendenza, e tanto altro; flessibilità; empatia. La ...

