Più cammini velocemente | più mantieni in forma il cervello

Fonte : dilei

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Non basta camminare. Anche la velocità del passo nella mezza età è importante, visto che quanto più rapidi ci si muove, tanto più ile l’intero organismo si mantengono giovani, riducendo l’impatto del tempo sul corpo. D’altra parte chi cammina più lentamente tende ad accelerare i processi di invecchiamento. Insomma: pur senza adottare un contachilometri, non dimentichiamoci di quanto è importante camminare celermente. E se non lo avessimo presente, ecco che ad aiutarci arriva una ricerca dagli Usa, pubblicata su Jama Network Open, che mostra chiaramente come chi cammina più rapidamente nella mezza età “sente meno” gli anni. Addirittura, secondo gli esperti, la misurazione del tempo di una passeggiata ed i chilometri percorsi a 45 anni potrebbe diventare uno strumento efficace per valutare il futuro delle attività cerebrali in età più avanzata. ...

