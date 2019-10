Un qualsiasi appuntamento Tinder

Fonte : termometropolitico

(Di sabato 12 ottobre 2019) Un«Ssssì. Senti…» sospira lei, appoggiando il bicchiere sul tavolino «…non va.» «Direi di no», tira indietro la schiena lui. I camerieri si destreggiano tra clienti che aspettano un tavolo libero, il DJ dietro la consolle fa ancora finta di mettere CD, fuori dalla vetrata qualcuno allontana un bangla con le cartine e le rose. Lei ha un tubino nero e capelli mori corti, rughe tra le sopracciglia e troppi nei. Lui ha un inizio di calvizie brizzolata, una button down col colletto floscio e un Casio al polso: «Va bene, finiamola qui» dice. Lei beve d’un sorso quel che resta dello Hugo, si alza, prende il giubbotto di pelle e la borsa. Si alza anche lui e porta la mano al portafogli, poi si blocca: «Senti, sai cosa?»«Eh» fa lei, infilando la manica.«Non vedrei l’ora di togliermi ‘ste scarpe e svaccarmi sul divano. Però oramai siamo qui.»«E cosa ...

Niebbo : Favola del sabato pomeriggio. - fra_golinaaa : La prima cosa che chiedo quando sento una persona amica ma anche un conoscente è 'COME STAI?'. Non perché io sia ip… - maestracongusto : Oggi è martedì e come sempre vi ricordo il nostro appuntamento con #fotografareconamore con le mie amiche… -