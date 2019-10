“Riverdale” | addio commovente a Luke Perry con Brenda

Fonte : dilei

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Con la prima puntata della quarta stagione di Riverdale, serie amatissima negli Usa, si è chiuso un cerchio. Nella fiction recitava infatti anche, l’indimenticabile Dylan di Beverly Hills 90210, morto improvvisamente a marzo per un ictus. E dopo il cordoglio e l’affetto di parenti, amici e fan tributato dalla scorsa primavera ad oggi, il ricordo (indiretto) del reboot di Beverly Hills, mancava solo il tributo di Riverdale, che autori e sceneggiatori avevano promesso. E così la prima puntata si è aperta con Archie (l’attore KJ Apa), che scopre che, mentre guidava in autostrada suo padre Fred () è morto: si era fermato per aiutare una donna in difficoltà e, una volta sceso dall’auto, è stato investito da una macchina. “Volevamo essere molto rispettosi e onorare siache Fred Andrews”, ha detto lo showrunner di ...

