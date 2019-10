Perché su Instagram c’è un uomo che scoppia palloncini con i coltelli

Clara McGregor confessa su Instagram : “Sono stata stuprata - ho avuto un aborto e non solo…Ma non ho mai detto niente Perché mi vergognavo” : “Lo scorso anno sono stata violentata e ho avuto un aborto ..e molto altro. Ho affrontato un lungo periodo di depressione e ansia ma ora sono 110 giorni che non prendo una pasticca”. Sono le rivelazioni shock di Clara McGregor , figlia 23enne dell’attore Ewan. La modella si è confessa ta con una lunga lettera pubblicata sul suo profilo Instagram . Parole toccanti, che raccontano di un momento doloroso della vita della McGregor . ...

Perché rimuovere il conteggio dei like su Instagram (e ora anche Facebook) non è la soluzione : Il 18 aprile del 2019 Jane Manchun Wong lancia per prima la notizia su Twitter: “Instagram sta testando di nascondere il conteggio dei like sotto i post”. A fine aprile arriva la conferma ufficiale di un portavoce di Instagram, il quale comunica alla rivista americana Tech Crunch che il test è attivo solo in Canada. A luglio il test viene esteso a Irlanda, Italia, Giappone, Brasile, Australia e Nuova Zelanda. Instagram is testing ...