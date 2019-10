Mollica va in pensione La televisione non sarà più la stessa senza la sua passione

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Il 27 gennaio 2020 è una data che è destinata a restare nella storia dellaitaliana. Vincenzo, storico giornalista e inviato della Rai, andrà indopo essere diventato il volto iconico della rete di Stato in materia di arte e cultura. In quarant’anni di carriera nessuno più di lui è riuscito a raccontare l’arte e la musica, entrando nella casa degli italiani con i suoi modi garbati e con il suo entusiasmo travolgente. Il sorriso di Vincenzoè riuscito a contagiare artisti e telespettatori ed è stato capace di far superare al giornalista i numerosi problemi di salute che lo hanno sempre accompagnato durante tutta la sua vita. Nel febbraio del 2019, in un’intervista a Il Corriere,ha raccontato di essere affetto dal morbo di Parkison, dal diabete e da una cecità quasi ...

