Haiti | proteste contro il governo per tangenti e povertà Morto un cronista | il terzo in

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Violenze in strada, barricate a fuoco, scontri in strada. Adl’escalation diilha portato oggi alla prima vittima, un giornalista di Radio Mèga, Néhémie Joseph, trovatonella sua auto domenica scorsa nel comune di Mirebalais. A riferirlo è Radio Vision 2000: si tratta delreporter ucciso in meno di due anni. A fine settembre un fotografo dell’Associated Press, Chery Dieu-Nalio era stato ferito dagli spari di un senatore di maggioranza, Jean Marie Ralph Féthière, che aveva aperto il fuoco appena uscito dal Parlamento, a Port-au-Prince, a suo dire per difendersi dalla situazione di caos. Da mesi il Paese centroamericano è attraversato dae scontri animati dai leader dell’opposizione che chiedono le dimissioni del presidente Jovenel Moise, al potere da febbraio 2017: quest’ultimo ha rifiutato di abbandonare il ...

