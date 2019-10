Foggia | bimba di un anno ingerisce droga | è in coma | in condizioni gravissime

Foggia : una 32enne e una 35enne vestono una bimba da Samara - denunciate : Fioccano le prime denunce a causa del Samara challenge, il "gioco" per nulla piacevole che consiste nel travestirsi come la celebre bambina del film "The ring", una pellicola cinematografica del 2002, e spaventare la gente per le vie della città. Il fenomeno, nato sui social nelle scorse settimane, sta letteralmente spopolando in tutto lo stivale e a volte le conseguenze non sono affatto piacevoli. Per due donne di 35 e 32 anni di Lesina, ...