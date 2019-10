Ecco la nuova Kawasaki Ninja | più affilata e tecnologica

Cessioni Juventus - cambia il futuro di Mandzukic : Ecco la nuova destinazione! : Cessioni Juventus- Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sarebbe ormai pronta a dire addio a Mario Mandzukic, il quale dirà addio ai bianconeri in vista della prossima sessione invernale di mercato. Dopo aver rifiutato il Qatar, l’attaccante croato ascolterà alcune offerte provenienti dalla Premier League, con l’idea di puntare dritto al Manchester United. Non è escluso che la Juventus provi ad ...

Netflix e Sky. Ecco a chi conviene la nuova offerta : Si tratta di un bundle che fa risparmiare da subito, ma solo alcuni abbonati che hanno già l'ultimo decoder Q e il pacchetto "famiglia"

Cercate una power bank con ricarica rapida? Ecco la nuova Xiaomi Mi Power Bank 3 50 W : La Xiaomi Mi Power Bank 3 50 W è la nuova Power Bank da 20000 mAh e con ricarica rapida L'articolo Cercate una Power Bank con ricarica rapida? Ecco la nuova Xiaomi Mi Power Bank 3 50 W proviene da TuttoAndroid.

La nuova Google Fotocamera è qui - pronta al download dal Play Store : Ecco le tante novità : Google Fotocamera è tutta nuova con la versione 7.1, disponibile al download: nuova interfaccia, nuove funzioni e ancora più qualità! L'articolo La nuova Google Fotocamera è qui, pronta al download dal Play Store: ecco le tante novità proviene da TuttoAndroid.

Autonomia di 100 giorni e sensore IR : Ecco la nuova Xiaomi Mijia Xiaobai Smart Camera Battery Edition : La Xiaomi Mijia Xiaobai Smart Camera Battery Edition è una fotoCamera Smart da esterni con Autonomia di 100 giorni L'articolo Autonomia di 100 giorni e sensore IR: ecco la nuova Xiaomi Mijia Xiaobai Smart Camera Battery Edition proviene da TuttoAndroid.

Massimo Boldi paparazzato con la sua nuova fidanzata : Ecco Irene - la 40enne che ha rubato il cuore di ‘cipollino’ : È il settimanale Oggi a pubblicare in esclusiva le foto di Massimo Boldi con la sua nuova fidanzata, Irene Fornaciari. Lei ha 40 anni, è lucchese ed è la proprietaria di un negozio di abbigliamento. “Sto vivendo un momento meraviglioso che vorrei preservare con riservatezza”, ha detto Irene a Oggi. Boldi si sarebbe praticamente trasferito nella città toscana per stare vicino al suo nuovo amore. Tra i due le cose sembrano davvero ...

His Dark Materials - Ecco il nuovo trailer della nuova serie tv : https://www.youtube.com/watch?v=APduGe1eLVI Dopo mesi di anticipazioni, arriva finalmente il primo trailer completo di His Dark Materials, la serie tv che Bbc e Hbo hanno tratto dalla saga letteraria Queste oscure materie di Philip Pullman. Dalla trilogia fantasy era già tratto il poco fortunato film del 2007 La bussola d’ora, ma ora questo nuovo adattamento promette di raccontare la stessa storia con un cast e un respiro completamente ...

Calciomercato Juventus - Paratici ha deciso : Ecco la nuova mezz’ala! : Calciomercato Juventus- Un mercato ancora tutto da programmare, ma che potrebbe regalare un autentico colpo a sorpresa già a partire dalla prossima sessione di mercato invernale. Di fatto, come riportato dalla stampa inglese, la Juventus proverà l’assalto a Pogba già da gennaio. Serviranno circa 120-130 milioni di euro per convincere il Manchester United a dire sì. Paratici dovrà prima pensare alle cessione. In uscita Mandzukic, Perin, ...

Il Paradiso delle Signore 4 Daily : Ecco lo spot della nuova stagione - in onda su Rai1 dal 14 ottobre 2019 : Il Paradiso delle Signore sta per tornare. Le nuove avventure del magazzino più lussuoso di Milano ripartono il 14 ottobre prossimo ed ecco il primo promo della stagione numero 4, formato Daily.

Destiny 2 : Ecco come Bungie ha modificato la parte iniziale del gioco nella versione free-to-play Nuova Luce : Una delle cose più interessanti di Destiny 2 non è solo la sua Nuova espansione disponibile tra qualche ora, ma anche che Bungie ha deciso di offrire ai nuovi giocatori che vogliono approcciarsi a questo gioco una versione free-to-play chiamata Nuova Luce.Oltre a questo, lo studio ha apportato alcune modifiche per quanto riguarda la parte iniziale del gioco: Destiny 2 Nuova Luce avrà inizio al Cosmodromo russo, con la missione di apertura ...

Ecco il Tinder della cultura : arriva Muzing - app per conoscere gente nuova al museo : Si chiama Muzing ed è la nuova app, simile nel funzionamento a Tinder, con cui fare nuove amicizie e andare assieme al museo. Il sistema, dopo aver analizzato i dati del singolo iscritto, proporrà profili di utenti con interessi simili. Per i creatori dell'applicazione: "Il ruolo dei musei nella nostra società va valorizzato".Continua a leggere

Destiny 2 Nuova Luce - Ecco tutti i contenuti gratuiti a disposizione dei giocatori : Destiny 2 Nuova Luce è la versione gratuita del gioco che sarà disponibile a partire dal 1° ottobre, in concomitanza con l'arrivo della Nuova espansione Ombre Dal Profondo. Attraverso un'infografica, Bungie ha svelato quali saranno i contenuti all'interno del gioco e da quello che si può vedere è davvero molta carne al fuoco.L'Anno 1 di Destiny 2 sarà tutto incluso e ciò comprende le campagne de "La Guerra Rossa", "La Maledizione di Osiride" e ...

Arriva la nuova influenza e sarà micidiale : “Si prevedono 14 milioni di contagiati”. Ecco come sarà e come prevenirla : Non sarà come tutti gli altri anni, questa volta colpirà più duro. L’allarme Arriva da chi di queste cose s’intende molto bene. È Maria Triassi del del Dipartimento di Sanità pubblica dell’Università Federico II di Napoli a raccontare ad adnkronos le caratteristiche della prossima ondata influenzale: “Anche se si prevede un numero inferiore di contagi rispetto allo scorso anno, è molto probabile che i virus saranno ben più ostici quanto a ...

È lei la nuova ‘Bonas’ di ‘Avanti un altro’ : Sara Croce. Ecco l’erede di Laura Cremaschi : Torna ‘Avanti un altro’. A condurre il programma a fianco di Paolo Bonolis anche il collega e amico Luca Laurenti, insieme a tutti i personaggi del Minimondo. Protagonisti del gioco sono i concorrenti che, in fila indiana, vengono chiamati a rispondere a domande di cultura generale: in caso di risposta sbagliata lasciano il posto al successivo sfidante. Il settimanale SPY ha rivelato chi sarà la nuova “Bonas” del programma, che andrà a ...