Clive Owen e Julianne Moore nel cast di Lisey’s Story | la serie Apple dal romanzo di

Clive Owen nella miniserie Apple scritta da Stephen King. Alfonso Cuaron firma per Apple : Apple Tv+ debutta negli Stati Uniti e in Italia (e in altri 98 paesi) il prossimo 1 novembre, avrà un costo di 4,99 € al mese, gratuito per un anno per chi acquista un nuovo device della Mela, visibile via app Apple Tv (a breve disponibile anche su chiavette e tv smart) ma anche sul sito tv.Apple.com. La tv di Apple sarà costruita intorno ai contenuti originali e proprio per questo il 1 novembre sbarcheranno The Morning Show, See, Dickinson e ...