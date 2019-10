Bimba di un anno finisce in ospedale dopo avere ingerito droga | è grave

Foggia - ingerisce droga : Bimba di un anno in coma - indagati genitori : Una bimba di solo un anno si trova ricoverata in gravissime condizioni nell'ospedale di Foggia dopo aver ingerito delle sostanze stupefacenti, presumibilmente cannabinoidi. Questo il sospetto fin dal primo momento del personale sanitario degli Ospedali Riuniti, dove la piccola è stata portata dai genitori durante la tarda serata di ieri. Le condizioni della bambina erano apparse fin da subito disperate, nonostante l'immediata assistenze ...

Drogano i figli per farli addormentare - poi vanno in discoteca : candela provoca incendio - morta Bimba : Ryana Davenport e Gevona Smith sono stati arrestati in relazione all'incendio avvenuto tra il 6 e 7 luglio scorsi a Nashville, negli USA. Le due donne avrebbero narcotizzato i rispettivi bambini (in tutti sei minorenni) per poi recarsi in un night club. Le candele accese all'interno dell'appartamento hanno provocato un incendio che ha ucciso Jream Jenkins, 9 mesi.Continua a leggere

Due genitori fanno fare il bagnetto bollente alla loro piccola di 2 anni - la Bimba muore per le gravissime ustioni : Aveva solo due anni la piccola Maddilyn-Rose Ava Strokes morta per le torture subite dalle due persone che dovevano amarla di più e preservarla da tutto e da tutti, i suoi due genitori. La piccola dalla madre e dal padre è stata immersa in una vasca per fare il bagnetto ma l’acqua era bollente. La bimba di due anni è stata trasportata in ospedale quando oramai era troppo tardi. I medici le hanno riscontrato gravi ustioni su tutto ...

Eroina per fare addormentare la figlia di un anno : la Bimba muore. “Ho fatto sempre così” : Kimberly Nelligan, 33enne americana, avrebbe dato la pesante droga alla piccola Jordy in almeno 15 occasione prima della morte della piccola, avvenuta lo scorso ottobre. La donna ha poi rivelato al padre della figlia di aver fatto “lo stesso in passato con i suoi bambini più grandi per farli dormire”.Continua a leggere

Salvini a Pontida : referendum se smonteranno dl Sicurezza Sul palco la Bimba di Bibbiano Le foto del raduno leghista : «Sull’immigrazione la vedo grigia nei prossimi mesi, la vedo male». «Conte? C’è un servitore di due padroni e presidente buono per tutte le poltrone»

La coppia è caucasica - ma la Bimba ha i tratti asiatici : fanno causa alla clinica : Kristina Koedderich e Drew Wasilewski, adesso divorziati, hanno fatto causa alla clinica per la fertilità a cui si erano...

Vicenza - mal di testa e perdita dell’equilibrio : Bimba di 1 anno salvata da un tumore al cervello : Operazione record a Vicenza, dove una bimba di 1 anno d'età è stata salvata da una rara forma di tumore al cervello ed ora è sulla via della guarigione. La vita della piccola era appesa ad un filo dopo che i medici hanno scoperto una massa nel suo cervello grande quanto una mela. Ma, dopo un intervento miracoloso, durato più di 5 ore e svoltosi all'ospedale San Bortolo, la giovane paziente sta affrontando il decorso post-operatorio nel migliore ...

Salento - è morta la Bimba di un anno che si era sentita male in spiaggia : Una vacanza finita in tragedia. Aveva tenuto tutti con il fiato sospeso, ma purtroppo la bimba di un anno che si era sentita male in spiaggia è morta. Si era sentita male mentre si trovava con la famiglia al mare, a spiaggiabella (Lecce), dove stavano trascorrendo le vacanze. La famiglia è originaria di Pordenone. La piccola ha avuto un'emorragia cerebrale causata da un aneurisma.

Salento - Bimba di un anno si sente male in spiaggia : è grave : bimba di un anno ha un malore in spiaggia in Salento, nei pressi del lido Kalù. Soccorsa in spiaggia da un infermiere è stata subito trasportata in ospedale, prima a Lecce e poi a Bari. Dalla tac risulta un'emorragia cerebrale, probabilmente causata da un aneurisma. Ora è ricoverata in prognosi riservata.Continua a leggere

Caldo killer! Bimba di un anno lasciata in auto da sola e muore di caldo : Una bambina di poco più di un anno è morta dopo essere stata lasciata da sola in un'auto in una giornata in cui le temperature hanno raggiunti livelli quasi da record per il caldo nello Stato USA dell’Iowa, secondo la polizia. Gli agenti sono stati chiamati in una casa di Sioux City a seguito della segnalazione relativa al malore che aveva coinvolto una bambina bambin poco prima delle 16:00 (ora locale) di ieri 30 giugno. I poliziotti hanno ...

Incinta muore nel parcheggio dell'ospedale! I medici fanno nascere la Bimba : La donna si trovava al nono mese di gravidanza. I medici sono infatti riusciti a salvare la sua piccola, Isabelle. È successo in Inghilterra. Una donna Incinta al nono mese stava per partorire, ma è morta a causa di un collasso nel parcheggio dell'ospedale. Una tragedia questa che ha avuto luogo a Manchester, in Inghilterra.-- Secondo quanto riportato dal Messaggero, la donna - che si chiamava Rachel Molly - dopo aver avuto i primi ...

Torino - mamma investe la figlia con l'auto in cortile : morta Bimba di un anno : La tragedia a Villarbasse, in provincia di Torino, dove la piccola era corsa incontro alla madre per salutarla. L'impatto è stato fatale. Immane tragedia in provincia di Torino, a Villarbasse. Qui, una mamma ha investito e ucciso la figlia investendola con l'auto nel cortile di casa. La piccola aveva appena un anno di età.-- Secondo una prima ricostruzione, pare che la bimba fosse corsa incontro alla madre per salutarla. La donna ...