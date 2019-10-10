sulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Linea AV Roma – Napoli: traffico regolare in direzione Roma dopo guasto treno nei p… - zazoomnews : Traffico Roma del 10-10-2019 ore 09:00 - #Traffico #10-10-2019 #09:00 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 10-10-2019 ore 09:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -
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Traffico Roma del 10-10-2019 ore 09:30 Roma Daily News
Traffico Roma del 10-10-2019 ore 09 : 00 : PROVOCANO ANCORA DISAGI DUE INCIDENTI AVVENUTI ALL’INCIRCA UN’ORA FA: IL PRIMO APPENA DOPO LA GALLERIA DI USCITA DALLA TANGENZIALE IN LARGO FERRARIS IV ALL’INIZIO DI VIALE DELLO STADIO OLIMPICO, IL SECONDO IN VIALE TOGLIATTI, ALTEZZA CENTOCELLE – DIREZIONE PRENESTINA. SI AGGIUNGONO DUE INCIDENTI AVVENUTI DA POCO. LE STRADE COINVOLTE: TRA VIA DEL CASAL DI SAN BASILIO E VIA CAFASSO, SULLA TUSCOLANA IN PIAZZA SANTA MARIA AUSILIATRICE ...
Traffico Roma del 10-10-2019 ore 08 : 30 : PROVOCANO ANCORA DISAGI DUE INCIDENTI AVVENUTI ALL’INCIRCA UN’ORA FA: IL PRIMO APPENA DOPO LA GALLERIA DI USCITA DALLA TANGENZIALE IN LARGO FERRARIS IV ALL’INIZIO DI VIALE DELLO STADIO OLIMPICO, IL SECONDO IN VIALE TOGLIATTI, ALTEZZA CENTOCELLE – DIREZIONE PRENESTINA. SI AGGIUNGONO DUE INCIDENTI AVVENUTI DA POCO. LE STRADE COINVOLTE: TRA VIA DEL CASAL DI SAN BASILIO E VIA CAFASSO, SULLA TUSCOLANA IN PIAZZA SANTA MARIA AUSILIATRICE ...
Traffico Roma del 10-10-2019 ore 08 : 00 : MOMENTO DI Traffico INTENSO MA ANCHE DI INCIDENTI E LAVORI. PROVOCA RALLENTAMENTI UN INCIDENTE APPENA DOPO LA GALLERIA IN USCITA DALLA TANGENZIALE, IN LARGO FERRARIS IV, ALL’INIZIO DI VIALE DELLO STADIO OLIMPICO. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIALE TOGLIATTI, ALTEZZA CENTOCELLE – DIREZIONE PRENESTINA – TRA VIA DEL MELOGRANO E VIA DEL PERGOLATO. PER LAVORI LUNGHE CODE SULL’ARDEATINA. DISAGI DAL DIVINO AMORE A VIA ...
Traffico Roma del 10-10-2019 ore 07 : 30 : Traffico IN AUMENTO COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO MA CON AL MOMENTO DUE INCIDENTI CHE STANNO PROVOCANDO DISAGI: IL PRIMO ACCANTO ALLO STADIO OLIMPICO: INCIDENTE AVVENUTO APPENA DOPO LA GALLERIA DI USCITA DALLA TANGENZIALE IN LARGO FERRARIS IV, ALL’INIZIO DI VIALE DELLO STADIO OLIMPICO. L’ALTRO INCIDENTE È IN VIALE TOGLIATTI, ALTEZZA CENTOCELLE – DIREZIONE PRENESTINA – TRA VIA DEL MELOGRANO E VIA DEL PERGOLATO. UN VEICOLO IN ...
Traffico Roma del 09-10-2019 ore 20 : 00 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. UN NUOVO INCIDENTE NEGLI ULTIMI 45’ HA RALLENTATO IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LO SVINCOLO DELLA Roma-TERAMO E VIA NOMENTANA. Traffico IN MIGLIORAMENTO SUI RESTANTI TRATTI DEL GRA. CIRCOLAZIONE MENO SOSTENUTA ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO E TANGENZIALE EST IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. IN CITTÀ, PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA, ALTEZZA PIAZZALE MARESCIALLO ...
Traffico Roma del 09-10-2019 ore 19 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. Traffico E UN INCIDENTE AVVENUTO NELL’ULTIMA MEZZ’ORA SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, TRA CASSIA E SALARIA. PROSEGUENDO, SEMPRE RALLENTATO IL TRATTO TRA NOMENTANA E PRENESTINA. ANCORA INTENSA LA CIRCOLAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA, DALL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, IL Traffico MAGGIORE È DA VIA DELLA SERENISSIMA ALLA TANGENZIALE EST VERSO ...
Traffico Roma del 09-10-2019 ore 19 : 00 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, LA CIRCOLAZIONE È SOSTENUTA DALL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO SEMPRE TRA CASSIA E PRENESTINA. UN NUOVO INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RALLENTA ULTERIORMENTE IL Traffico TRA LA TANGENZIALE EST E VIA DEI FIORENTINI VERSO IL RACCORDO. CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, ...
Traffico Roma del 09-10-2019 ore 18 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, LA CIRCOLAZIONE È SOSTENUTA DALL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO SEMPRE TRA CASSIA E PRENESTINA. UN NUOVO INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RALLENTA ULTERIORMENTE IL Traffico TRA LA TANGENZIALE EST E VIA DEI FIORENTINI VERSO IL RACCORDO. CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, ...
Traffico Roma del 09-10-2019 ore 18 : 00 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SI VIAGGIA RALLENTATI A CAUSA DEL Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, DALLA CASSIA ALLA PRENESTINA. ANCHE IN ESTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO SEMPRE TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E VIA TUSCOLANA. TRAFFICATO IL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO, DALLA TANGENZIALE EST A VIA DI TOR CERVARA VERSO IL GRA. CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO E PER INCIDENTE SU VIA DEL FORO ...
Traffico Roma del 09-10-2019 ore 17 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO CONCENTRATI, ANCHE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, TRA CASSIA BIS E IL BIVIO PER LA Roma-TERAMO. IN ESTERNA, Traffico INTENSO TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E VIA TUSCOLANA. PRUDENZA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE UN INCIDENTE HA RALLENTATO ULTERIORMENTE LA CIRCOLAZIONE, TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E IL GRA, IN USCITA ...
Traffico Roma del 09-10-2019 ore 17 : 00 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. È ANCORA UN INCIDENTE A PROVOCARE CODE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, TRA CASSIA BIS E SALARIA. SUCCESSIVAMENTE LA CIRCOLAZIONE È SOSTENUTA TRA NOMENTANA E PRENESTINA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E VIA TUSCOLANA. ANCORA RALLENTAMENTI, SEMPRE PER Traffico, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI FINO A ...
Traffico Roma del 09-10-2019 ore 16 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ MERCOLEDI 9 OTTOBRE 2019 ORE 16:15 SULLA TANGENZIALE EST, DA QUESTA SERA COMINCIA UNA NUOVA FASE DI LAVORI NOTTURNI PER IL RINNOVO DELL’ASFALTO, FINO AL 18 OTTOBRE. DALLE 23 ALLE 6 DEL MATTINO SUCCESSIVO, CHIUSO AL Traffico IL TRATTO IN PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO PER LA Roma-TERAMO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. USCENDO DALLA GALLERIA PITTALUGA, C’È INOLTRE LA DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA VERSO LA NUOVA CIRCONVALLAZIONE ...
Traffico Roma del 09-10-2019 ore 15 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA CASSIA BIS E SALARIA. CONTINUANO I DISAGI ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA, PER Traffico E PER UN INCIDENTE AVVENUTO PRECEDENTEMENTE, TRA COLOMBO E APPIA. RIPERCUSSIONI ANCHE SU VIA APPIA IN PROSSIMITà DEL GRA VERSO IL CENTRO. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA E RALLENTAMENTI SUL PERCORSO CITTADINO DELLA A24 GUIDANDO VERSO IL RACCORDO, A ...
Traffico Roma del 09-10-2019 ore 14 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PRUDENZA PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E ANAGNINA. RIPERCUSSIONI ANCHE SU VIA APPIA IN PROSSIMITà DEL GRA VERSO IL CENTRO. PER UN INCIDENTE, POSSIBILI DISAGI SUL PERCORSO CITTADINO DELLA A24, DA PORTONACCIO ALL’INGRESSO IN TANGENZIALE EST. SU QUEST’ULTIMO TRATTO, CIRCOLAZIONE INTENSA E POSSIBILI RALLENTAMENTI DA VIA TIBURTINA A VIALE CASTRENSE, IN DIREZIONE SAN ...
Traffico Roma del 09-10-2019 ore 13 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PRUDENZA PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E ANAGNINA. RIPERCUSSIONI ANCHE SU VIA APPIA IN PROSSIMITà DEL GRA VERSO IL CENTRO. PER UN INCIDENTE, POSSIBILI DISAGI SUL PERCORSO CITTADINO DELLA A24, DA PORTONACCIO ALL’INGRESSO IN TANGENZIALE EST. SU QUEST’ULTIMO TRATTO, CIRCOLAZIONE INTENSA E POSSIBILI RALLENTAMENTI DA VIA TIBURTINA A VIALE CASTRENSE, IN DIREZIONE SAN ...