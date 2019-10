Tim down | guasto sulla rete Telecom | crolla la connessione | migliaia di segnalazioni in

Call of Duty : Mobile è un successo senza precedenti : 100 milioni di download in una setTimana : Activision ha annunciato che Call of Duty: Mobile ha superato i 35 milioni di download in tutto il mondo nei suoi primi tre giorni dal rilascio su Android e iOS. La società di analisi di mercato Sensor Tower ha riferito che il gioco ha raggiunto 20 milioni di download nei suoi primi due giorni di vita, generando entrate pari a 2 milioni di dollari. L'articolo Call of Duty: Mobile è un successo senza precedenti: 100 milioni di download in una ...

UlTimi dettagli demo FIFA 20 - download a pochi giorni : quanto peserà? : La settimana clou per quanto concerne la demo di FIFA 20 è ormai alle porte, con milioni di aspiranti allenatori digitali che stanno già preparandosi a farsi carico di una nuova stagione videoludica alla guida della propria squadra del cuore. Tanti i cambiamenti che sono stati promessi da Electronic Arts, il cui compito è come sempre quello di affermarsi come leader nel settore dei simulatori calcistici. La sfida a distanza con PES 2020 non ...