Fonte : sportfair

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Il presidente russo ha confermato come Mosca stia collaborando attivamente con la WADA perre iin tema di antiLaè in linea con iWADA in tema di anti, a confermarlo è Vladimirnel corso di una conferenza tenuta nella città di Nižnij Novgorod. LaPresse/PA Il presidente russo ha sottolineato come la Federazione stiando le richieste avanzate dall’Agenzia mondiale anti: “collaboriamo attivamente con la Wada. Ipresentati da questa organizzazione sonoti. I nostri atleti si preoccupano soprattutto di garantire che le eventuali carenze in materia di antirestino cose del passato e che gli atleti russi possano competere su un piano di parità“.L'articolo, l’ammissione di: “la...