Dl Clima | Cdm approva decreto

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Roma, 10 ott. – (AdnKronos) – E’ statoto in Consiglio dei ministri il, fortemente voluto dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Tra le principali novità introdotte dal, il buono mobilità per le città e le aree sottoposte a infrazione europea per la qualità dell’aria per il quale vengono stanziati 255 milioni di euro (fino a 1.500 euro per la rottamazione dell’auto fino alla classe euro 3 e fino a 500 euro per i motocicli a due tempi). Sono istituiti un fondo di 40 milioni di euro per i Comuni per la realizzazione o l’ammodernamento delle corsie preferenziali e un fondo di 20 milioni di euro per realizzare o implementare il trasporto scolastico per gli alunni delle scuole elementari e medie con mezzi ibridi, elettrici o non inferiori a euro 6. Inoltre, 30 milioni di euro saranno destinati alla ...

