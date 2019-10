Basket | Eurolega 2019 | Milano-Zalgiris Orario | canale tv | streaming e programma

Fonte : oasport

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Si gioca domani sera alle 20.45 al Mediolanum Forum di Assago la partita della seconda giornata di regular season di-2020 tra AX Armani ExchangeKaunas. Le scarpette rosse di Ettore Messina, dopo le sconfitte con Brescia in casa in campionato e col Bayern Monaco all’esordio in Europa hanno risollevato la testa battendo Trieste al Nuovo PalaLido, o Allians Cloud, che si è giocata nel capoluogo lombardo anziché in quello giuliano per indisponibilità dell’Allianz Dome. I lituani, che hanno come presidente Arvydas Sabonis e come coach Sarunas Jasikevicius, due nomi celeberrimi tra gli appassionati, nella LKL, il campionato lituano, hanno vinto quattro partite su quattro mentre invenerdì hanno ceduto al Saski Baskonia Vitoria. Per AX Armani ExchangeKaunas, partita della seconda giornata della regular season di...

