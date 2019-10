Anticipazioni Trono Classico | Giulia bacia Daniele poi veleno su Alessandro

Uomini e Donne/ Anticipazioni 10 ottobre : Gianni Sperti furioso! - trono classico - : Uomini e Donne, Anticipazioni oggi, 10 ottobre: Sara Tozzi lascia il trono in lacrime per il suo ex. Scontro tra Andrea Ippoliti e Nathalie Caldonazzo

Anticipazioni Uomini e Donne - Trono Classico : due ritorni inattesi : Uomini e Donne: Nathalie Caldonazzo furiosa con Andrea Ippoliti Scontri infuocati e ammissioni inaspettate coloreranno a tinte accese la puntata odierna di Uomini e Donne. Maria De Filippi inaugurerà il primo appuntamento settimanale con il Trono Classico invitando di nuovo Alessia Marcuzzi e raccontando l’epilogo della storia di due protagonisti di Temptation Island Vip: Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti. La showgirl sarà furiosa ...

Anticipazioni U&D del 10 ottobre : l'addio di Sara Tozzi che lascia il trono : Giovedì 10 ottobre andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e donne trono classico, il popolare dating show di Maria De Filippi che tornerà a dare spazio ai tronisti di questa edizione, pronti a mettersi in gioco per cercare la loro anima gemella. Le Anticipazioni sul programma della De Filippi rivelano che l'appuntamento di domani pomeriggio sarà particolarmente atteso dal pubblico, dato che assisteremo all'addio clamoroso e al ...

Anticipazioni Trono Classico 9 e 10 ottobre - Giulia Quattrociocche bacia Daniele Schiavon : Il Trono Classico di Uomini e Donne con Giulia Quattrociocche ha avuto un inizio scoppiettante. Come riportano le anticipazione del "Vicolo delle News", relative alla registrazione del 2 ottobre e che vedremo in onda questa settimana, Giulia ha baciato Daniele Schiavon e ha litigato duramente con Alessandro Basciano. La Quattrociocche è rimasta particolarmente colpita dalla bellezza di Daniele già dal primo incontro, tra i due sembra esserci un ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni oggi 9 ottobre : scintille tra Gemma e Anna - Trono Over - : Il Trono Over di Uomini e Donne torna in onda oggi 9 ottobre, con una puntata tutta femminile: scintille tra Anna e Gemma mentre tra Armando e Barbara...

Uomini e donne/ Anticipazioni puntata 8 ottobre : la reazione di Riccardo - Trono Over - : Uomini e donne, Anticipazioni puntata 8 ottobre: Ida e Armando nel mirino di Armando, e Valentina? Nuove discussioni anche per Gemma e...

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni 7 ottobre : Armando tra Veronica e Ida ma.. - trono over - : UOMINI e DONNE, Anticipazioni puntata oggi, 7 ottobre: Gemma in lacrime, Armando bacia Ida e Veronica? Riccardo Guarnieri pronto a perdere...

Uomini e Donne Anticipazioni Trono Over : Ida Platano e Veronica rivali : Ida Platano esce con Armando Incarnato, Veronica reagisce male a UeD Nuova settimana e Uomini e Donne e nuovo appuntamento con il Trono Over. Il lunedì, stando alle anticipazioni del programma, dovrebbe iniziare con il segmento senior della trasmissione e in particolare con le peripezie sentimentali di Ida Platano e Gemma Galgani. A stupire però sarà proprio la dama di Brescia che oggi pomeriggio sarà chiamata al centro dello studio con ...

Anticipazioni Trono Over - Gemma Galgani : entra in studio il dottore : Gemma Galgani di Uomini e Donne: interviene il dottore in studio Al Trono Over di Uomini e Donne gli scontri tra Tina Cipollari e Gemma Galgani sono all’ordine del giorno e l’opinionista di Maria De Filippi cerca di inventarsi tutti i modi possibili per confermare la sua tesi la quale dice che Gemma è una mina vagante assetata di carnalità che non si rende conto dell’età che ha. Stando a un breve video pubblicato su WittyTv ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni oggi 4 ottobre : torna Javier ma Sara.. - Trono Classico - : Uomini e Donne torna in onda oggi, 4 ottobre, con una nuova puntata del Trono Classico: Javier torna da Sara, Giulio Raselli furioso...

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 3 ottobre : annuncio di Sara... - trono classico - : puntata densa di colpi di scena quella in onda oggi. Dalle 14.45 andrà in scena il trono classico di Uomini e Donne: scontri tra Giulio e Veronica.

Anticipazioni Trono Classico U&D del 3 ottobre : Maria critica i 'leoni da tastiera' : Dopo tre puntate dedicate al Trono Over, oggi 3 ottobre Canale 5 passerà la parola al Trono Classico di Uomini e donne con le vicende dei tronisti Sara, Giulia, Alessandro e Giulio. L'occasione sarà perfetta anche per accogliere in studio due coppie di Temptation Island Vip 2, uscite dopo poche puntate. Insieme alla conduttrice Alessia Marcuzzi, ci saranno Damiano Coccia 'Er Faina' con la fidanzata Sharon Macrì, oltre che Ciro Petrone con la sua ...

Uomini e Donne - trono over : IDA e RICCARDO - pace fatta? [Anticipazioni] : Nelle puntate del trono over di Uomini e Donne già trasmesse su Canale 5, i telespettatori del dating show condotto da Maria De Filippi hanno assistito ad una nuova crisi nel rapporto tra RICCARDO Maria Guarnieri e Ida Platano. Quest’ultima, delusa dai tanti atteggiamenti contraddittori del suo ex, ha deciso di concentrarsi su nuove conoscenze, accettando il corteggiamento di Armando Incarnato. Un colpo di scena ha però fatto da padrone ...