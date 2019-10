Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Uno degli smartphone Android in grado di strappare più consensi in Italia nel 2018 è stato senza ombra di dubbio il cosiddetto6. Il device ha fatto la differenza, grazie soprattutto ad un rapporto tra qualità e prezzo a dir poco competitivo. A dirla tutta, ancora oggi il dispositivo risulta molto popolare dalle nostre parti, nonostante le ultime notizie in merito ai tempi di rilascio dell'aggiornamento con Android 10 non siano così incoraggianti. Ve ne abbiamo parlato non molto tempo fa con uno specifico approfondimento. Tuttavia, con il trascorrere dei mesi alcuni problemi per forza di cose vedono la luce. Ad esempio,oltre un anno di utilizzo costante, posso dire che ladiarrivata di recente a bordo di6 ha creato non pochi problemi per quanto concerne la durata. Ovviamente il mio giudizio, preso così, non ha grandissimo ...

OptiMagazine : Preoccupante calo della batteria per OnePlus 6 dopo la patch di settembre - GPiziarte : Federconsumatori, preoccupante calo vendite nel settore alimentare - FIOM_Bergamo : Federconsumatori, preoccupante calo vendite nel settore alimentare -