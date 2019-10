Meteo | ' Ottobrata' in arrivo | temperature vicine a 30 gradi al sud nel weekend del 12 e 13

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Quest'anno pare che l'estate non voglia davvero finire. Se in questi giorni abbiamo avuto qualche giornata fredda e di pioggia, concomunque miti e gradevoli, dal prossimo, per la precisione da sabato prossimo 12 ottobre, assisteremo ad una faserologica piuttosto stabile. Infatti, come annunciano gli esperti, un anticiclone di origine sub sahariana è pronto ad immettere aria piuttosto calda sulla nostra penisola. Questo vorrà dire che neldel 12 e 13 ottobre lepotranno sfiorare i 30al Sud, portando valori termici anche piuttosto gradevoli al Nord, che si aggireranno almeno intorno ai 25. La fase calda, la cosiddetta "", durerà almeno fino al giorno 16. Oggi 9 ottobre peggioramento al Nord e in Sicilia Stando alle previsioni, per la giornata di oggi 9 ottobre, è atteso un peggioramento delle condizionial Nord ...

