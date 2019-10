Masters 1000 Shanghai 2019 | Novak Djokovic vince senza alcun problema contro Denis

Tennis - ATP Masters 1000 Shanghai 2019 : Matteo Berrettini stacca il pass per gli ottavi : Ottima prova per Matteo Berrettini nel torneo ATP Masters 1000 di Tennis in corso a Shanghai: l’azzurro, numero 11 del seeding, batte nel secondo turno il cileno Christian Garin con un duplice 6-3 in settanta minuti di gioco ed agli ottavi affronterà il vincente della sfida tra il numero otto, l’iberico Roberto Bautista Agut, e lo statunitense Reilly Opelka. Nella prima frazione, durata 32 minuti, soltanto il quarto gioco arriva ai ...

Masters 1000 Shanghai 2019 : risultati di martedì 8 ottobre. Medvedev vince facile - Berrettini travolgente - Fognini batte Murray - bene Federer : Al Masters 1000 di Shanghai, oltre ai match di Matteo Berrettini, Fabio Fognini e Roger Federer, si sono disputati sette incontri di primo e quattro di secondo turno sul cemento della megalopoli cinese. La cronaca del match di Matteo Berrettini – La cronaca del match di Fabio Fognini La cronaca del match di Roger Federer Vittoria molto facile sul britannico Cameron Norrie per il russo finalista agli ultimi US Open Daniil Medvedev, testa di ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2019 : Fabio Fognini soffre ma piega Andy Murray in tre set. L’azzurro accede agli ottavi di finale : Fabio Fognini di cuore e di talento la spunta contro il britannico Andy Murray. Il ligure (n.12 del mondo) supera l’ex n.1 del ranking (reduce dall’operazione all’anca) nel secondo turno del Masters 1000 di Shanghai (Cina) e accede agli ottavi di finale. L’azzurro si è imposto con il punteggio di 7-6 (4) 2-6 7-6 (2) in 3 ore e 11 minuti di partita. Una sfida non solo tecnica ma anche mentale, con Murray che ha cercato di ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2019 : Roger Federer batte Ramos in due set e approda agli ottavi di finale : Missione compiuta per Roger Federer nel suo esordio nel Masters 1000 di Tennis a Shanghai (Cina). Il campione svizzero (n.3 del mondo), vincitore del torneo asiatico in due circostanze, si è imposto contro lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas (n.46 ATP) con il punteggio di 6-2 7-6 (5) in 1 ora e 26 minuti di partita. Un buon primo parziale quello disputato da Roger e poi qualche difficoltà in più nel secondo ma comunque vittoria per lui e ottavi di ...

Masters 1000 Shanghai – Roger Federer agli ottavi di finale : Ramos sconfitto al tie-break del secondo set : Roger Federer stacca il pass per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai: il tennista svizzero supera Albert Ramos-Vinolas in 2 set Basta 1 ora e 26 minuti a Roger Federer per staccare il pass degli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai. Il tennista svizzero, numero 3 del monto e testa di serie numero 2 del torneo asiatico, si è sbarazzato in due set di Albert Ramos-Vinolas, sconfitto con il punteggio di 2-6 / 6-7 (5-7). ...

Tennis - ATP Masters 1000 Shanghai 2019 : Matteo Berrettini spazza via Jan-Lennard Struff all’esordio : Buona, anzi, ottima la prima per Matteo Berrettini nel torneo ATP Masters 1000 di Tennis in corso a Shanghai: l’azzurro, numero 11 del seeding, batte all’esordio il tedesco Jan-Lennard Struff con un eloquente 6-2 6-1 in poco più di un’ora di gioco (c’è stata anche un’interruzione per pioggia) ed al secondo turno affronterà il cileno Christian Garin. Nella prima frazione con un parziale di 8 punti a 2 Berrettini ...

Masters 1000 Shanghai 2019 : risultati di lunedì 7 ottobre. Murray avanza cedendo un set - bene Fognini - out Cecchinato e Sonego : Oltre ai match di Marco Cecchinato, Fabio Fognini e Lorenzo Sonego si sono disputati altri 9 match di primo turno dell’ottavo Masters 1000 del 2019 sul cemento cinese di Shanghai, torneo arrivato all’undicesima edizione. La cronaca del match di Marco Cecchinato – La cronaca del match di Fabio Fognini La cronaca del match di Lorenzo Sonego Era interessante sulla carta il confronto tra due NextGen come lo statunitense Frances Tiafoe e il ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2019 : Lorenzo Sonego combatte - ma poi cede in tre set a Monfils : Non basta una bella prestazione a Lorenzo Sonego per qualificarsi al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il piemontese è stato sconfitto all’esordio dal francese Gael Monfils, testa di serie numero nove, in tre set con il punteggio di 7-5 6-7 6-3 dopo oltre due ore e mezza di gioco. Un esordio che lascia un po’ di amaro in bocca a Sonego, che ha fatto partita pari con un giocatore che sta lottando per un piazzamento nelle ATP ...

Masters 1000 Shanghai 2019 : Marco Cecchinato esce di scena al primo turno - Benoit Paire lo batte in due set : Si conclude l’avventura di Marco Cecchinato al Masters 1000 di Shanghai, penultimo dell’anno, in Cina. Il siciliano, passato dalle qualificazioni, esce sconfitto dal match contro il francese Benoit Paire con il punteggio di 6-2 7-5 in un’ora e 12 minuti, dando modo al transalpino di andare a sfidare il numero 15 del seeding, il georgiano Nikoloz Basilashvili. Comincia male l’incontro per Cecchinato, che dopo aver ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2019 : Fabio Fognini domina Sam Querrey e vola facilmente secondo turno : Inizia in maniera molto positiva l’avventura di Fabio Fognini (n.12 del ranking) nel Masters 1000 di Shanghai (Cina). L’azzurro ha sconfitto agevolmente l’americano Sam Querrey (n.45 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 5 minuti di partita. Un match dominato dall’azzurro che ha saputo mettere a frutto la sua superiorità nello scambio, regalando alcuni alcuni colpi di pregevolissima fattura, al cospetto di ...

Masters 1000 Shanghai 2019 : Thomas Fabbiano sconfitto nel turno decisivo delle qualificazioni da Cameron Norrie in due set : Si ferma a quattro il numero di italiani in gara nel tabellone principale del Masters 1000 di Shanghai. Thomas Fabbiano, infatti, non supera il turno decisivo delle qualificazioni contro il britannico Cameron Norrie, che lo sconfigge per 6-4 6-4 in un’ora e 33 minuti di gioco. L’azzurro potrebbe ora rientrare in gioco da lucky loser, in caso di rinunce in extremis nel main draw. Nel primo set parte meglio Norrie, che si guadagna due ...

Masters 1000 Shanghai 2019 : Marco Cecchinato si qualifica per il tabellone principale - Damir Dzumhur battuto in due set : Finalmente tornano ad arrivare buoni segnali da Marco Cecchinato. Il siciliano, infatti, supera le qualificazioni del Masters 1000 di Shanghai, diventando il quarto italiano nel tabellone principale del più importante torneo cinese dopo Fabio Fognini, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. La sua vittima è il bosniaco Damir Dzumhur, superato con il punteggio di 7-5 6-3. Challenger di Stettino a parte, era dal torneo ATP 250 di Monaco che Cecchinato ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2019 : l’analisi del sorteggio. Tanti ostacoli per Djokovic - meno per Federer e Medvedev. Berrettini più “fortunato” di Fognini : A Shanghai si disputa il penultimo Masters 1000 dell’anno, torneo che assegna punti fondamentali per coloro che devono ancora qualificarsi per le ATP Finals 2019. Sarà una lotta durissima e che ovviamente si deciderà in quel di Parigi-Bercy, ma è importante ottenere già un risultato importante sul cemento cinese. Lo sanno bene i due azzurri Matteo Berrettini e Fabio Fognini, rispettivamente numero otto e dodici della Race. In questo ...