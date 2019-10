L' amaro del Duce presentato in uno stand di prodotti tipici friulani Scoppia

L’Anima Vista Da Qui dei Negramaro alla Festa del Cinema di Roma il 25 ottobre : L'Anima Vista Da Qui dei Negramaro arriva alla Festa del Cinema di Roma. Giuliano Sangiorgi e i suoi saranno quindi raccontati nel documentario che prende il titolo da uno dei brani dell'ultimo album, Amore Che Torni, che hanno rilasciato a novembre 2017. L'annuncio arriva direttamente dai canali social del gruppo, che saranno alla Festa del Cinema di Roma per l'esibizione finale dopo la proiezione del documentario. "C’è un istante esatto ...

Susanna Tamaro : "Greta non ha malizia o secondi fini. L'Asperger ci fa sentire forte il dolore della natura" : “Io e Greta sentiamo le fragilità della natura”, sono le parole pronunciate da Susanna Tamaro in un’intervista a Sette - Corriere della Sera. La scrittrice ha tracciato un ritratto dell’ambientalista sedicenne che, come lei, soffre fin dall’infanzia della sindrome di Asperger.Salvate il soldato Greta. Questo è il primo pensiero che mi è venuto quando si è scatenato il fenomeno di Greta ...

Mondiali Atletica 2019 – L’Italia mastica amaro : Osakue si ferma in semifinale nel lancio del disco - Fofana 5° nei 110 ostacoli : Due eliminazioni nelle semifinali per gli italiani impegnati questa sera nei Mondiali di Atletica 2019: prova opaca per Osakue nel lancio del disco, Fofana non va oltre il 5° posto nei 110 ostacoli Dai Mondiali di Atletica di Doha arrivano due brutte notizie per l’Italia. Daisy Osakue e Hassane Fofana non sono riusciti a qualificarsi per la finale delle rispettive specialità. Osakue si è fermata con 57.55 al primo tentativo, rendendo ...

Mondiali di ciclismo 2019 – Trentin tra delusioni e promesse : “non avrei mai pensato che il sapore dell’argento fosse così amaro - ma…” : Matteo Trentin sincero dopo la delusione Mondiale: il post social del ciclista italiano dopo l’argento iridato nello Yorkshire Sono passati solo due giorni dalla prova in linea uomini elite dei Mondiali di cicilismo 2019 e la delusione di Matteo Trentn per il secondo posto non è ancora passata. Il ciclista italiano, argento nello Yorkshire, ha voluto condividere con tutti i suoi fan la sua amarezza per un secondo posto pesantissimo: ...

MotoGp - Petrucci amaro ad Aragon : “ho provato a combattere - ma la scelta delle gomme non mi ha aiutato” : Brutta prestazione quella di Danilo Petrucci ad Aragon, il ternano ha chiuso fuori dalla top ten in dodicesima posizione Gara difficile per Danilo Petrucci ad Aragon, il ternano partiva dalla quinta fila e ha chiuso in dodicesima posizione, scegliendo di partire con pneumatico posteriore hard. Un calo delle gomme avvenuto nel corso dell’ottavo giro ha fatto perdere terreno al pilota della Ducati, costretto a chiudere fuori dalla top ...

Atletico Madrid-Juventus - Sarri deluso : “pareggiare così lascia l’amaro in bocca - ma…” : L’allenatore toscano ha parlato nel post gara del pari maturato al Wanda Metropolitano, esprimendo la propria amarezza per l’esito dell’incontro Un pareggio amaro per la Juventus al Wanda Metropolitano, i bianconeri subiscono la rimonta dell’Atletico Madrid dopo essere stati in vantaggio per 0-2, facendo riagguantare nel finale da Savic ed Herrera. Fabio Ferrari/LaPresse Un risultato che brucia a Maurizio Sarri, che ...

L’uomo del giorno – Jerome Boateng - compleanno ‘amaro’ : poteva essere bianconero - ma Sarri l’ha bocciato : L’uomo del giorno di oggi, per quanto riguarda la consueta rubrica di CalcioWeb, è Jerome Boateng, difensore tedesco del Bayern Monaco che compie 30 anni. Manco a farlo apposta, negli ultimi due giorni il suo nome è rimbalzato con insistenza negli ambienti italiani, ovviamente per quanto riguarda il calciomercato. La Juventus infatti, dopo aver perso Chiellini per infortunio, aveva sondato il terreno per il calciatore della nazionale ...